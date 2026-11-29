Ein Investor und Unternehmer fragt sich, ob Bitcoin gegen KI-Angriffe geschützt ist. Michael Saylor und Adam geben Antwort.

KI soll Bitcoin knacken: “Wird der Kurs unweigerlich auf null fallen?”

KI soll Bitcoin knacken: “Wird der Kurs unweigerlich auf null fallen?”

Adam Back und Michael Saylor halten dagegen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Chamath Palihapitiya stellt die Frage, ob KI Bitcoin gefährden könnte. â³

Adam Back und Michael Saylor widersprechen und betonen die mathematischen Grenzen von KI. â³

Kann künstliche Intelligenz Bitcoin knacken? Diese Fragen wirft Chamath Palihapitiya, Gründer und CEO der Investmentfirma Social Capital, am Freitag auf X auf. In seinem Beitrag fragt er: “Wird Bitcoin unweigerlich auf null fallen?” Anlass ist seine eigene Aussage aus dem Moonshots-Podcast: “Ich sagte, dass Krypto und Bitcoin gedeckelt sind.”

“Plötzlich könnte das Unpraktikable praktikabel werden”

Sein Argument: Digitale Sicherheit beruhe nur darauf, dass bekannte Angriffe unpraktikabel lange dauern. Doch: “Nichts im Internet ist wirklich zu 100 Prozent sicher.” KI-Agenten könnten neue Mathematik deutlich schneller finden als bisher angenommen, so Palihapitiya. “Und plötzlich könnte das Unpraktikable praktikabel werden”, heißt es weiter.

Bitcoin sei dafür der Extremfall, denn “hinter Bitcoin steht nichts außer dem Code, der ihn überprüft.” Als Belege nannte der Unternehmer Angriffe auf eine abgespeckte Version der Verschlüsselung AES ohne praktische Folgen. Doch auch die jüngsten Krypto-Hacks werfen Fragen auf, mehr dazu hier: KI-Angriffe bedrohen Bitcoin nicht, aber Krypto-Börsen umso mehr.

Adam Back und Michael Saylor halten dagegen

Adam Back, CEO von Blockstream, hält dagegen: “Allgemeine Spekulation. P!=NP, EC nicht betroffen, RSA nicht betroffen. KI ist keine Magie.” Hinter dem Kürzel P!=NP steckt eine Grundannahme der Informatik: Es gibt Aufgaben, deren Lösung sich leicht überprüfen , aber nur mit enormem Aufwand finden lässt. Back geht davon aus, dass auch KI daran nichts ändert. Sie kann schneller rechnen und suchen, hebelt aber keine mathematischen Grenzen aus.

This thesis rests on a logical fallacy. Bitcoin isn't software. It's an economic protocol like Arabic numerals, sexagesimal time, the metric system, and English. If AI breaks encryption, all digital commerce is at risk. The solution is an upgrade to next generation encryption. — Michael Saylor (@saylor) November 27, 2026

Und auch Michael Saylor stellt sich gegen die Argumentation von Palihapitiya: “Diese These beruht auf einem logischen Fehlschluss.” Bitcoin sei keine Software, sondern “ein ökonomisches Protokoll wie arabische Ziffern, das Sexagesimalsystem der Zeit, das metrische System und Englisch.” Ein Durchbruch träfe alle, so Saylor: “Wenn KI-Verschlüsselung bricht, ist der gesamte digitale Handel in Gefahr.” Seine Lösung dafür: ein Upgrade.