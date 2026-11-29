Nummer kopiert, Register geöffnet, Treffer: Auf diesen Moment setzt eine Masche, vor der die BaFin seit Wochen warnt. Wie du geklonte Firmen vor der Überweisung erkennst und was die Namenswarnung deiner Bank rechtlich bedeutet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… BaFin warnt vor geklonten Finanzfirmen, die sich als echte Unternehmen ausgeben. â³

Betrüger nutzen echte Registernummern, um Vertrauen zu erwecken. â³

Fünf Prüfschritte helfen, echte Anbieter von Fälschungen zu unterscheiden.

Warnungen der BaFin nehmen zu, während Identitätsdiebstahl in der Krypto-Branche wächst. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Wer sein Geld einer Online-Plattform anvertrauen will, bekommt meist einen vernünftigen Rat: erst prüfen, ob der Anbieter bei einer Finanzaufsicht registriert ist. Genau diesen Schritt nutzen Betrüger inzwischen für sich. Sie geben sich als echte, zugelassene Unternehmen aus und übernehmen deren Namen und Registernummer, sodass der Blick ins Register zunächst alles bestätigt. Die BaFin warnt derzeit in Serie vor solchen geklonten Firmen. Woran man die Kopie vor der Überweisung erkennt, was die Namenswarnung der Bank rechtlich bedeutet und welche Spuren nach einer Zahlung bleiben, zeigt dieser Überblick.

Der Fall marsh-ltd(.)com: Echte Nummer, falsche Firma

Wer vorsichtig ist, schaut nach, bevor er einer Plattform Geld schickt. Auf marsh-ltd(.)com wird er schnell fündig: Als Betreiber steht dort die Marsh Securities Limited aus London, samt Registernummer. Tippt er diese Nummer in das Register der britischen Finanzaufsicht FCA, erscheint tatsächlich eine Gesellschaft, und die Prüfung scheint bestanden.

Genau vor dieser Seite hat die BaFin am 3. November 2026 gewarnt. Nach ihren Erkenntnissen werden dort Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten. Die Registernummer ist zwar echt, sie gehört aber einem anderen Unternehmen, nämlich der Marsh Securities (UK) Limited. Für eine Verbindung zwischen dieser Gesellschaft und der Website sieht die Aufsicht keinerlei Anhaltspunkte und spricht deshalb von einem mutmaßlichen Identitätsdiebstahl. Die beiden Namen trennen am Ende nur zwei Buchstaben in Klammern.

Kein Einzelfall: BaFin-Warnungen in Serie

Der Fall marsh-ltd(.)com ist kein Ausreißer. Allein zwischen dem 22. Oktober und dem 9. November 2026 hat die BaFin vor mindestens vier weiteren Websites gewarnt, die unter dem Namen echter Unternehmen auftreten. Getroffen hat es die UBS Europe SE, die Scania Finance Deutschland GmbH aus Koblenz, die Robert Beer Management GmbH aus Parkstein und die schwedische Landshypotek Bank. In keinem dieser Fälle sieht die Aufsicht eine Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Seite, die seinen Namen trägt.

Landshypotek-bnk(.)com folgt dabei demselben Muster wie marsh-ltd(.)com: Die Seite tritt als Landshypotek Bank aus Stockholm auf und nennt ebenfalls eine Registernummer, während die echte Bank unter landshypotek.se zu erreichen ist. Den Unterschied machen diesmal ein angehängtes “-bnk” und eine andere Endung. Und die Serie reißt nicht ab: Allein vom 18. bis 20. November 2026 folgten mindestens sieben weitere Warnungen, in denen die Aufsicht auf Identitätsmissbrauch oder Identitätsdiebstahl hinweist.

Die britische FCA hat für dieses Muster einen eigenen Namen: “Clone Firm“. Nach ihrer Beschreibung übernehmen Betrüger Namen, Adresse oder Registernummer eines zugelassenen Unternehmens und ändern nur das, worüber der Kunde sie erreicht – Website, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Das sind genau die Angaben, die beim schnellen Blick ins Register untergehen.

Was ein Treffer im Register belegt

Die Masche funktioniert, weil ein Aufsichtsregister weniger verrät, als man meint. Es gibt Auskunft darüber, ob eine Gesellschaft existiert und welche Geschäfte sie betreiben darf. Ob eine bestimmte Website zu ihr gehört, lässt sich dagegen allenfalls an den dort hinterlegten Kontaktdaten ablesen. Die Registernummer selbst ist öffentlich, sodass jeder sie abschreiben kann. Ein Treffer belegt deshalb nur, dass es die Gesellschaft gibt, nicht aber, dass sie hinter dem Angebot steht.

Im Fall marsh-ltd(.)com kommt noch etwas hinzu: Wer in Deutschland Finanz- oder Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, braucht grundsätzlich eine Erlaubnis der BaFin oder eine Zulassung aus einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, die auch hier gilt. Eine britische Zulassung reicht dafür seit dem Brexit in der Regel nicht mehr aus.

Fünf Prüfschritte nach dem Treffer

Nach dem Treffer zeigen fünf weitere Schritte, ob Website und Gesellschaft tatsächlich zusammengehören.

Register selbst aufrufen. Der erste Schritt führt zurück ins Register, diesmal aber über eine von Hand eingetippte Adresse: die Unternehmensdatenbank der BaFin, das Register der FCA oder, bei Krypto-Anbietern, das MiCA-Register der europäischen Aufsicht ESMA. Ein Link auf der geprüften Seite taugt dafür nicht.

Namen buchstabieren. Danach lohnt es sich, den Namen auf der Website Zeichen für Zeichen neben den Registereintrag zu legen. Wie der Fall marsh-ltd(.)com zeigt, ist schon eine fehlende Klammer ein Warnsignal.

Kontaktdaten abgleichen. Dasselbe gilt für Website, Telefonnummer und E-Mail-Adresse: Sie müssen zu dem passen, was im Register oder im offiziellen Auftritt des Unternehmens steht. Jede Abweichung spricht dafür, dass man es mit einer Kopie zu tun hat.

Beim Original nachfragen. Bleiben Zweifel, hilft die Nachfrage beim echten Unternehmen, ob die Domain zum Haus gehört. Erreichen sollte man es allerdings über die Kontaktdaten aus dem Register und nie über die der Website.

Den Empfänger lesen. Zuletzt verrät die Bankverbindung einiges. Lautet das Konto auf eine andere Firma oder auf eine Privatperson, oder liegt es in einem anderen Land als dem angeblichen Sitz, sollte man nicht überweisen.

Die Warnliste der BaFin gehört ebenfalls zur Prüfung, nur läuft sie zwangsläufig hinterher: Die Aufsicht kann erst warnen, wenn sie von einer Seite erfahren hat, und bis dahin ist die Seite online und nimmt Geld an. Ein fehlender Eintrag bedeutet deshalb nur, dass es noch keine Warnung gibt. Stimmt dagegen einer der fünf Punkte nicht, sollte kein Geld fließen, bis das echte Unternehmen die Abweichung erklärt hat.

Namensabgleich: Was die Warnung der Bank rechtlich bedeutet

Wer all das übersieht, bekommt von seiner eigenen Bank noch eine letzte Gelegenheit zum Abbruch. Seit dem 9. Oktober 2025 müssen Banken im Euroraum vor einer Überweisung in Euro prüfen, ob der Name des Empfängers zur IBAN passt. Lautet das Konto nicht auf das Unternehmen, dessen Namen die Website trägt, meldet die Bank eine Abweichung, und bei geklonten Firmen ist das der Moment, in dem die Täuschung sichtbar werden kann.

Verlassen sollte man sich darauf allerdings nicht, denn der Abgleich funktioniert nur, wenn die Empfängerbank mitwirkt. Verpflichtet ist sie dazu bislang nur im Euroraum, in den übrigen EU-Staaten erst ab dem 9. Juli 2027. Liegt das Konto etwa im Vereinigten Königreich, kann der Abgleich ausbleiben, weshalb eine fehlende Warnung kein Gütesiegel ist.

Praktisch heißt das: Wer die Warnung übergeht und trotzdem überweist, kann von seiner Bank später nicht verlangen, dass sie den Betrag wegen des falschen Empfängers erstattet. Geregelt ist das in Art. 5c Abs. 8 der SEPA-Verordnung der EU. Danach haftet die Bank nicht, wenn das Geld über die angegebene IBAN bei einem anderen landet als beabsichtigt, sofern sie ihre eigenen Pflichten beim Namensabgleich erfüllt hat. Schon mit der Warnung muss sie darauf hinweisen, dass das Geld auf dem Konto eines anderen landen kann. Umgekehrt gilt: Hat die Bank die Prüfung unterlassen oder fehlerhaft durchgeführt und ist die Zahlung deshalb fehlgegangen, muss sie den Betrag unverzüglich erstatten. Ob daneben weitere Ansprüche gegen die Bank bestehen, etwa bei auffälligen Zahlungsmustern, hängt vom Einzelfall ab.

Für den Alltag folgt daraus eine einfache Regel: Eine Abweichungsmeldung ist ein Stoppsignal und kein Formular, das man wegklickt. Wer dennoch gezahlt hat, sollte zumindest festhalten, was die Bank vor der Freigabe angezeigt hat, ob Warnung oder Bestätigung, denn im Streit mit der Bank ist das die erste Frage.

Nach der Zahlung: Die Spur beginnt bei IBAN und Wallet

Ist das Geld erst einmal überwiesen, hilft die Registernummer nicht mehr weiter. Sie führt zu dem Unternehmen, dessen Name missbraucht wurde, und das hat das Geld nicht. Weiter führen zwei andere Angaben. Die eine ist die IBAN des Empfängers: Dahinter steht ein Konto, dessen Inhaber sich bei der Kontoeröffnung in aller Regel ausweisen musste, auch wenn damit noch nicht gesagt ist, dass er selbst über das Geld verfügt. Die andere ist die Wallet-Adresse, mit der eine Kette beginnt, die öffentlich in der Blockchain steht und sich oft bis zu einer Börse verfolgen lässt, die ihre Kunden identifizieren muss.

Viel Zeit bleibt dafür nicht. Ein Überweisungsauftrag lässt sich grundsätzlich nicht mehr widerrufen, sobald er bei der Bank eingegangen ist; die Bank kann lediglich versuchen, das Geld zurückzurufen, solange es noch auf dem Empfängerkonto liegt. Wer betroffen ist, sollte deshalb noch am selben Tag seine Bank informieren und Anzeige erstatten – mit Überweisungsbelegen, Wallet-Adressen, Transaktions-IDs und Screenshots der Website. Misstrauisch sollte außerdem werden, wer danach ungefragt das Angebot bekommt, das Geld gegen eine Gebühr zurückzuholen.

Was eine Anzeige in Gang setzen kann, zeigt der Kieler Fall, über den BTC-ECHO berichtet hat: Ein Ehepaar aus dem Kieler Umland zeigte eine vermeintliche Trading-Plattform an, und vier Jahre später standen am Ende der Ermittlungen sieben Festnahmen und mehr als 100 beschlagnahmte Server. Besser ist es freilich, diese Geduld gar nicht erst aufbringen zu müssen. Der Treffer im Register ist deshalb nicht das Ende der Prüfung, sondern ihr Anfang.