Im Krypto-Sektor stehen Diebstahl, Hacks und Betrug an der Tagesordnung. Alleine im letzten Jahr stahlen Cyberkriminelle 3,8 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen. Bei der Ermittlung standen Behörden lange Zeit vor einer Herausforderung: Vor allem das Know-how fehlte vielerorts. Mit der zunehmenden Etablierung von Kryptowährungen steigt parallel auch der Erfolg bei der Ermittlung von Betrügern. Dennoch sehen Opfer ihr gestohlenes Vermögen selten wieder – zumindest bis jetzt.

BTC-ECHO hat mit den Ermittlern von AMLBot gesprochen. Das Unternehmen fokussiert sich auf Blockchain-Forensik und führt Wallet-Analysen durch. Das Spezialgebiet: Opfern von Krypto-Diebstählen dabei zu helfen, ihre gestohlenen Vermögenswerte zurückzuerhalten.

Dank AMLBot: 200.000 US-Dollar in sieben Tagen

Wem fast 200.000 US-Dollar in USDT gestohlen werden, gibt womöglich alle Hoffnung auf, das Geld wiederzusehen. AMLBot garantiert zwar keinen Erfolg. Der Fall eines geschädigten Kunden nahm allerdings eine glückliche Wendung: Nach einer Woche hatte das Opfer die entwendeten 197.900 USDT wieder auf der Wallet. Doch das ist alles andere als selbstverständlich. Mit diesen Tricks hat es funktioniert und so kannst du im Notfall davon profitieren.

