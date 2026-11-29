Bitcoin ist in China tabu, die Blockchain dagegen gefragt wie nie. Peking plant einen digitalen Ausweis, der sogar KI-Agenten einschließt.

Krypto-Verbot bleibt: Warum China trotzdem auf Blockchain-Identitäten setzt

Krypto-Verbot bleibt: Warum China trotzdem auf Blockchain-Identitäten setzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… China bleibt beim Bitcoin-Verbot, setzt jedoch verstärkt auf Blockchain-Technologie für Identitätsnachweise. â³

Ab 2027 sollen Bürger und Unternehmen ihre Identität über eine staatlich kontrollierte Blockchain nachweisen können. â³

Bitcoin bleibt in China weiterhin verboten, doch auf die Technik dahinter setzt das Reich der Mitte umso entschlossener. Ab dem 1. März 2027 sollen Bürger, Unternehmen und Behörden ihre Identität über eine Blockchain nachweisen können. Die Regeln dafür haben elf Behörden am vergangenen Freitag veröffentlicht, federführend ist die Cyberspace-Behörde – mit im Boot sitzt auch die Zentralbank.

Herzstück ist eine sogenannte Identitätskette, die auf dem nationalen Blockchain-Netz läuft und von einer staatlich autorisierten Stelle betrieben wird. Behörden, Banken und Plattformen sollen darüber “durch Blockchain-Technologie einen Mehrparteien-Konsens erzielen”, wie es im Regelwerk heißt. Wer mitmachen will, lässt seine Identität zunächst vom Ministerium für öffentliche Sicherheit prüfen. Verpflichtend ist das nicht und sogar Ausländer mit Aufenthaltstitel sowie Menschen aus Hongkong, Macau und Taiwan können sich registrieren.

China setzt auf digitale Identitäten bei Banken, Steuern und im Verkehr

Nutzer sollen dabei nur so viel preisgeben wie nötig. Wer etwa einen Abschluss nachweisen muss, zeigt eben nur diesen Nachweis vor – mehr nicht. Auch Anbieter dürfen “nur die notwendigen Informationen” erheben und sie nicht für Werbung oder Nutzerprofile auswerten.

Einsetzen will China die Identitäten in vielen Bereichen des Alltags: etwa bei Banken, Steuern, im Verkehr und beim Zoll, verknüpft mit dem digitalen Yuan. Mehr noch: Sogar an KI-Agenten haben die Behörden gedacht. Auch diese sollen über die Blockchain eine Identität erhalten können, um sich gegenseitig vertrauen und miteinander arbeiten zu können.