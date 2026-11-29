Gold und Bitcoin werden oft miteinander verglichen. Sollte man sich für eins der beiden entscheiden oder ist doch eine Kombination sinnvoll? Das sagt Experte Mark J. Valek.

Bitcoin oder Gold? Experte verrät seine Anlagestrategie

Bitcoin oder Gold? Experte verrät seine Anlagestrategie

"Ganz eigene Risiken und Chancen”

Kaum ein Vergleich fällt im Krypto-Space so oft wie der zwischen Gold und Bitcoin. In den letzten Wochen bewegten sich die Kurse der beiden Assets zudem auffällig ähnlich. Doch was halten Goldexperten von Bitcoin? Ist es eine Konkurrenz für das wichtigste Edelmetall oder doch eine zukunftsfähige Ergänzung? Und werden sich die Kurse in Zukunft immer ähnlicher bewegen? Wir haben beim Branchenexperten Incrementum nachgefragt.

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