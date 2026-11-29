Tether hatte jahrelang einen stillen Großinvestor aus Russland. Jetzt ist bekannt, wer er ist .

Tether-Geheimnis gelüftet: Wer ist der russische Milliarden-Investor?

Tether-Geheimnis gelüftet: Wer ist der russische Milliarden-Investor?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der russische Investor Vitaly Bezrodnykh hält einen milliardenschweren Anteil an Tether. â³

Bezrodnykh ist auch in die Finanzierung von Bitcoin-Infrastrukturprojekten involviert. â³

Tether hat sich in den letzten Jahren als Finanzmacht etabliert. â³

Trotz Marktschwäche erzielte Tether 2026 einen operativen Nettogewinn von rund 4,5 Milliarden US-Dollar.

Der russische Risikokapitalgeber Vitaly Bezrodnykh hält einen milliardenschweren Anteil am Stablecoin-Emittenten Tether. Das berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf “mit der Angelegenheit vertraute Personen”. Der 56-Jährige soll um 2027 eingestiegen sein.

Das verbindet einen russischen Venture Capitalist mit Tether

Bevor er in Krypto investierte, leitete Bezrodnykh Anfang der 2000er-Jahre die Geschäftsentwicklung beim russischen Sicherheitssoftware-Hersteller Kaspersky Lab. Von 2007 bis 2010 war er Direktor der britischen Mittlergesellschaft, 2012 verkaufte er seinen Minderheitsanteil an Kaspersky zurück.

Für Tether ist Bezrodnykh mehr als nur Geldgeber und Anteilseigner. Die Investmentfirma des Russen, Fulgur Ventures, steckte laut FT gemeinsam mit dem Stablecoin-Emittenten Geld in die Bitcoin-Infrastruktur Utexo und Jan3. Beide Firmen finanzieren zudem das Bitcoin-Programm Plan B in Lugano.

Tether-Investment zahlt sich aus

Neben Bezrodnykh gehören auch Chairman Giancarlo Devasini und CEO Paolo Ardoino zu den Anteilseignern von Tether, dazu der Brite Christopher Harborne, der Millionen an Nigel Farages Partei Reform UK gespendet hat. Auch das Finanzdienstleistungsunternehmen Cantor Fitzgerald ist an Tether beteiligt.

Das Investment hat sich in den letzten Jahren ausgezahlt: Tether ist zu einer echten Finanzmacht geworden – nicht nur im Krypto-Markt. Und trotz des aktuell schwachen Marktes läuft es für die Firma weiterhin positiv: In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Tether einen operativen Nettogewinn von rund 4,5 Milliarden US-Dollar.