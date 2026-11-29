Ein Konto mit Governance-Rechten prägt eine Milliarde Token und leert damit einen Liquiditätspool. Was über den Fall Pots Money bekannt ist.

Dieser Krypto-Token ist heute um 99,99 Prozent eingestürzt

Dieser Krypto-Token ist heute um 99,99 Prozent eingestürzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der IBS-Token des DeFi-Projekts Pots Money erlebte einen dramatischen Rückgang um 99,99 Prozent. â³

Ein Angriff führte zur Prägung von einer Milliarde neuen Tokens und einem Tausch gegen Millionen in USDT. â³

Unklarheit über die Hintergründe: Insider-Handel oder Hack?

Pots Money hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Auf der BNB Chain ist am heutigen 29. November der IBS-Token des DeFi-Projekts Pots Money Ziel eines Angriffes geworden. Ein Konto mit Governance-Rechten konnte rund eine Milliarde neue IBS prägen und gegen 5,71 Millionen US-Dollar in Tether (USDT) tauschen. Das geht aus einem Bericht der Analysefirma PeckShieldAlert hervor.

Möglicher Insider-Handel?

Da das noch nicht zugewiesene Konto über entsprechende Rechte verfügte, ist der Ablauf wohl recht simpel gewesen. So wurden in zwei Runden neue IBS geprägt und direkt im IBS/USDT-Liquiditätspool verkauft. Der Pool nahm die frisch geschaffenen Token an und gab dafür USDT frei. Die erbeuteten Millionen liegen laut PeckShield zum Zeitpunkt des Schreibens noch in einer bekannten Wallet.

Ob das Konto gehackt wurde oder es sich bei dem Vorfall um Insider-Handel handelt, ist bislang unklar. Pots Money hat sich bislang nicht zu dem Vorfall gemeldet – auch unklar ist, ob IBS-Halter entschädigt werden. Immerhin ist der Token mittlerweile um 99 Prozent eingestürzt.

Krypto-Exploit bei IBS vergleichsweise klein

Mit “nur” 5,71 Millionen US-Dollar fällt der IBS-Exploit vergleichsweise klein aus. Immerhin kam es erst vor rund einem Monat zum größten Krypto-Hack in der Geschichte, bei dem Binance rund 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden.