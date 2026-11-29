Franklin Templeton nimmt Hyperliquid ab 1. Dezember in seinen Krypto-Index-ETF auf. Doch kann davon auch der HYPE‑Kurs profitieren?

Hyperliquid im Krypto-ETF: Warum Anleger jetzt auf diese Marke achten

Hyperliquid im Krypto-ETF: Warum Anleger jetzt auf diese Marke achten

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Der HYPE-Kurs zeigt derzeit eine Abfolge von tieferen Hochs und Tiefs. â³

Prognosen deuten auf verschiedene Szenarien für den HYPE-Kurs hin. â³

Die Marktlage bleibt neutral bis leicht bärisch, solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt. â³

Der Vermögensverwalter Franklin Templeton nimmt Hyperliquid (HYPE) in seinen Krypto-Index-ETF auf. Das geht aus einem Prospektantrag hervor, den der Vermögensverwalter jüngst bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Demnach investiert der sogenannte Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) ab Dienstag, dem 1. Dezember, auch in HYPE.

Hyperliquid ist damit der achte Coin im Fonds, neben Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Dogecoin, Cardano und Stellar. In den USA sind seit Mai bereits drei Spot-Indexprodukte auf Hyperliquid gestartet worden – von 21Shares, Bitwise und Grayscale. Laut Coinperps verwalten sie zusammen rund 266,5 Millionen US-Dollar.

Am Kurs lässt sich die Nachricht bislang nicht ablesen. Denn der HYPE-Kurs notiert bei 61 US-Dollar und damit 2,4 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Doch wie sieht es in Zukunft aus?

HYPE-Kurs: Das müssen Anleger jetzt wissen

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 61,29 USD (Tief der letzten 3 Kerzen) und 63,52 USD (Hoch). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 61,79 USD und damit rund 1,3 % unter dem Niveau von vor 24 Stunden (62,62 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 14.574.049.168 USD.

Hyperliquid sinkt weiter I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (62,79 USD) und zeigt zuletzt eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 61,29 USD, gefolgt von 59,50 USD; Widerstände bei 62,79 USD (EMA-20) und 63,52 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Konsolidierungsphase mit moderatem Risiko

Der RSI liegt bei 40,8 und signalisiert schwaches Momentum. Das Histogramm zeigt negative Werte mit leicht abgeschwächter Abwärtsbeschleunigung, was auf eine temporäre Stabilisierung hindeutet.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt circa 6,13 USD, was auf mittlere Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit moderatem Risiko, solange der Kurs unter dem EMA-20 verharrt.

Hyperliquid-Prognose: Das erwartet den Kurs jetzt

Neutrales Szenario: Seitwärts zwischen 60 und 64 US-Dollar

Die Analyse gibt diesem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Voraussetzung ist, dass sich der RSI oberhalb von 40 stabilisiert und HYPE über 61,29 US-Dollar hält. Nach oben deckelt der EMA-20 bei 62,79 US-Dollar, das obere Bollinger-Band liegt bei 66,19 US-Dollar. Beginnt der EMA-20 seitwärts zu flachen, spricht das für eine Konsolidierung. Unter 59 US-Dollar wäre das Szenario hinfällig.

Bullisches Szenario: Ausbruch Richtung 66 US-Dollar

Mit 20 Prozent gilt eine Erholung als unwahrscheinlichste Variante. Entscheidend ist der Ausbruch über 63,52 US-Dollar bei steigendem Volumen. Steigt der RSI über 50 und schließt der Kurs über dem EMA-20, rücken das Fibonacci-Niveau bei 65,22 US-Dollar und danach 66,10 US-Dollar in den Fokus. Das Kursziel liegt zwischen 63 und 75 US-Dollar. Ein Rückfall unter 61 US-Dollar würde das Szenario entkräften.

Bärisches Szenario: Abverkauf bis in die Zone um 55,80 US-Dollar

Die höchste Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent hat ein weiterer Rückgang. Auslöser wäre ein Tagesschluss unter 61,29 US-Dollar, begleitet von einem RSI unter 35 und steigendem Verkaufsvolumen. Dann gerät die Unterstützung bei 59,50 US-Dollar unter Druck, das nächste strukturelle Tief liegt bei 55,80 US-Dollar. Im Extremfall reicht das Kursziel bis 48 US-Dollar. Steigt HYPE dagegen über 64 US-Dollar, wäre das bärische Bild vom Tisch.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.