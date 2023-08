Über ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine. Putin beschießt die zivile Infrastruktur. Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Trotzdem schaffen die Ukrainer ihre „Orte der Ungebrochenheit“ – ein Einblick.

Plötzlich ist der Strom weg. Die Heizung und das Internet fallen aus, Sirenen heulen wegen der anfliegenden Raketen. Die Mitarbeiter von Bitmedia retten sich in eine ­U-Bahn-Station im Zentrum von Kiew. Sie haben sich an diese Zustände gewöhnt. „Es ist okay. Es wird ­vorüber­gehen. Wir werden überleben.“ Der Krieg in der Ukraine ist für sie zur Normalität geworden.

Ukraine: Ein Krypto-Start-up im Krieg

Wenn nicht gerade der Luftalarm das Leben in Kiew lahmlegt, bietet Bitmedia PR-Dienstleistungen für Krypto-Unternehmen an. Die Börse OKEX sowie die Blockchain-Gaming-Projekte The Sandbox und Gala Games zählen zu ihren Kunden. „Der Bullenmarkt 2021 war ein Segen“, erzählt Chefin Tanya Petrusenko im Gespräch mit BTC-ECHO. Viele andere Unternehmen hätten weniger Glück gehabt.

