Gold Token S.A. bringt mit DGLD einen Gold-Stablecoin auf Base. Das Team hat ehrgeizige Pläne.

Der wohl populärste Vermögenswert im Jahr 2025 war weder Bitcoin noch Ethereum, sondern Gold. Das physische Pendant zu Bitcoin legte im Jahresvergleich um 56 Prozent zu, während Bitcoin rund 19 Prozent verlor. Viele Krypto-Enthusiasten haben längst erkannt, dass Gold einen festen Platz im Portfolio verdient. Durch die zunehmende Tokenisierung wird der Zugang dazu über die Blockchain deutlich einfacher.

“Gold ist ein bewährtes Wertaufbewahrungsmittel. Aber wir wollen es für das 21. Jahrhundert neu denken”, sagt Kurt Hemecker, CEO von Gold Token S.A., im Gespräch mit BTC-ECHO. Das Unternehmen hat mit DGLD einen eigenen goldbasierten Token entwickelt, Anleger erhalten damit einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf physisches Gold in digitaler Form.

Gold (blau) hat Bitcoin (orange) im Jahresvergleich deutlich geschlagen | Quelle: TradingView

Das Schweizer Unternehmen stellt seine Blockchain-Infrastruktur dem Trading-Dienstleister MKS PAMP bereit, der das Start-up im November des vergangenen Jahres vollständig übernommen hat. Im Unterschied zu ETFs oder Edelmetall-Zertifikaten erwerben Nutzer mit DGLD direktes Eigentum am Gold. Jeder Token steht für eine Feinunze Gold mit einer Reinheit von 999,9, eine Auslieferung ist bereits ab einem Gramm möglich. Die Verwahrung erfolgt in der Schweiz und wird regelmäßig geprüft, inklusive Zuordnung einzelner Barren.

Daher kommt die Liquidität für den Gold Token

Der Handel läuft über Aerodrome, die zentrale dezentrale Börse auf der Base-Chain. Für die Liquiditätsbereitstellung ist Arrakis Finance zuständig. Ziel ist eine möglichst geringe Abweichung vom Spotpreis sowie stabile Ausführungsbedingungen. Nutzer handeln den Token ähnlich wie klassische Finanzprodukte, allerdings vollständig on-chain.

CEO Kurt Hemecker

Mit dem Start auf Base erreicht DGLD potenziell mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer. Darüber hinaus arbeitet das Team an Integrationen in bekannte DeFi-Protokolle wie Aave, Morpho und Curve, um die Einsatzmöglichkeiten weiter auszubauen.

DGLD ist nicht der einzige Gold-Stablecoin, die Konkurrenz ist groß. Mit Tether (XAUT) und PAX (PAXG) tritt Gold Token S.A. gegen echte Schwergewichte an. Immerhin bringt es XAUT auf eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar und PAXG auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Wenige Wochen nach dem Start kommt DGLD laut Daten von Coingecko auf rund 7,6 Millionen US-Dollar.

Doch Hemecker ist sich sicher: Sein Unternehmen kann es mit den Großen aufnehmen: “Wir kommen aus der Goldindustrie und bringen dieses Know-how in die Blockchain-Welt”. Anders als bei US-Anbietern unterstützt das Schweizer Rechtssystem die Eigentumsrechte der Token-Halter. Jeder hat das Recht, seine Bestände in physisches Gold umzuwandeln.

Auch Bitcoin gehört ins DGLD-Portfolio

Gold und Bitcoin müssen sich in einem Portfolio indessen nicht ausschließen. “Bitcoin bietet Wachstumspotenzial und ein starkes Narrativ, Gold Stabilität und jahrtausendealte Akzeptanz”, sagt Hemecker. Beide haben ihre Berechtigung.

Bei Bitpanda kannst du sowohl in Bitcoin als auch in Gold investieren.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Das macht uns jetzt bullisch

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden