Rund um tokenisierte Aktien kommt Bewegung in den US-Markt. Die neue Kooperation könnte den Zugang zu Wall-Street-Produkten deutlich verändern.

Tokenisierte Aktien rund um die Uhr? NYSE bereitet den nächsten Schritt vor

Tokenisierte Aktien rund um die Uhr? NYSE bereitet den nächsten Schritt vor

Die New York Stock Exchange und Blockchain.com wollen Krypto-Nutzern den Zugang zu tokenisierten US-Aktien und ETFs öffnen. Dafür haben beide Unternehmen eine unverbindliche Vereinbarung geschlossen, die Blockchain.com an das geplante digitale Handelssystem der NYSE anbinden soll. Die Krypto-Plattform spricht nach eigenen Angaben mehr als 44 Millionen bestätigte Konten an.

We're excited to announce our partnership with @NYSE to bring 24/7 access to tokenized U.S. equities and ETFs to users around the world.



Another win toward making markets more globally accessible. pic.twitter.com/MOqWT2qsg9 — Blockchain (@blockchain) September 23, 2026

Bevor der Handel starten kann, müssen die zuständigen Aufsichtsbehörden zustimmen. Geplant ist außerdem ein Datenaustausch: Blockchain.com will Live-Kurse der NYSE und von ICE in die eigene App integrieren, während ICE Data Services (ein Teil des NYSE-Eigentümers Intercontinental Exchange) Marktdaten von Blockchain.com an seine Kunden weitergeben soll.

Tokenisierte Aktien sollen rund um die Uhr handelbar werden

Die NYSE hatte ihre Plattform für tokenisierte Wertpapiere bereits im Januar angekündigt. Vorgesehen sind ein Handel rund um die Uhr, eine sofortige Abwicklung, Stablecoins zur Finanzierung und der Kauf von Bruchteilen von Aktien. Halter der Token sollen dabei weiterhin Dividenden- und Stimmrechte behalten.

“Tokenisierte Aktien zählen zu den bedeutendsten Entwicklungen im modernen Finanzwesen und sind ein wichtiger Katalysator für mehr wirtschaftliche Freiheit“, so Peter Smith, Executive Chairman, CEO und Mitgründer von Blockchain.com.

Blockchain.com ist nach eigenen Angaben in mehr als 70 Rechtsgebieten aktiv, weshalb die NYSE vor allem die internationale Reichweite der Plattform hervorhebt. Über die Kooperation könnten tokenisierte US-Wertpapiere damit einem deutlich größeren Kreis von Krypto-Nutzern zugänglich werden.

Eine Woche zuvor hatte die SEC eine fünfjährige Ausnahme beschlossen, die unter anderem verlangt, dass tokenisierte Aktien dieselben Rechte wie klassische Aktien besitzen und keine rein synthetischen Nachbildungen sind.

Ein Startdatum gibt es bislang nicht: Der nächste Schritt ist die Genehmigung der digitalen Handelsplattform der NYSE durch die Aufsichtsbehörden.