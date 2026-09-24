Am Derivatemarkt kommt Bewegung auf und Grayscale treib einen ETF-Antrag voran. Wie hoch kann Litecoin noch steigen?

Nach der jüngsten Altcoin-Rallye sind viele Coins gerade wieder am Korrigieren. Anders sieht es dagegen bei Litecoin aus, dessen Token als einer der wenigen erneut um mehr als sieben Prozent zulegen konnte. LTC erreicht damit den höchsten Stand seit gut acht Monaten. Zeitweise lag der Coin mit optionaler Privatsphäre auf Tagesbasis sogar über 13 Prozent im Plus und steht nun knapp 70 Prozent über seinem Tiefstand aus Mai diesen Jahres.

Begleitet wird die Rallye von einem deutlich gestiegenen Interesse am Derivatemarkt. Das Open Interest bei Litecoin-Futures legte innerhalb von 24 Stunden um zwölf Prozent zu. Außerdem wurden während des Kursanstiegs zahlreiche Short-Positionen aus dem Markt gespült. Allein auf Binance, Bybit und OKX wurden innerhalb einer Stunde Short-Positionen im Gesamtwert von rund 170.000 US-Dollar liquidiert. Zudem sorgt der geplante Litecoin ETF von Grayscale im Hintergrund für weitere Aufmerksamkeit. Der Vermögensverwalter reichte erst im September einen aktualisierten Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein, um seinen bestehenden Litecoin Trust in einen Spot-ETF umzuwandeln. Ob die aktuelle relative Stärke damit den Beginn einer noch größeren Aufwärtsbewegung markiert oder jetzt erst eine Zwischenkorrektur bevorsteht, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken:

LTC in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Litecoin-Kurs zwischen 61,67 US-Dollar (Tief) und 69,51 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten drei 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 66,49 US-Dollar und damit ca. 2,92 US-Dollar (+4,6%) über dem Schlusskurs des Vortags (63,57 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5.17 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 (62,55 US-Dollar) und bestätigt damit kurzfristige Aufwärtsdynamik. Die jüngste Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs signalisiert einen bullischen Kurzfristtrend. Wichtige Unterstützungen liegen bei 66,27 US-Dollar (intraday) und 61,05 US-Dollar, unmittelbarer Widerstand bei 69,51 US-Dollar.

Der RSI (14) liegt bei etwa 67,8 und zeigt starke, aber noch nicht extreme Kaufkraft. Das MACD-Histogramm weist eine Abschwächung der Aufwärtsbeschleunigung auf, was auf nachlassendes Momentum trotz hohem Kursniveau hindeutet.

Die Bollinger-Bänderweite beträgt rund 9,79 US-Dollar (Oberband 67,36 US-Dollar/ Unterband 57,57 US-Dollar), was deutlich erweiterte Schwankungen signalisiert. Der Markt befindet sich in einer angespannten Ausbruchphase mit erhöhtem Volatilitätsrisiko, solange Kursbewegungen über den Bändern anhalten.

Kurzfristige LTC-Kursprognose

Kurzfristige Prognose für Litecoin am 24. September 2026: neutral bis leicht bullish. Wesentliche Unterstützungen: 66,27 US-Dollar (intraday) und 61,05 US-Dollar; Widerstände: 69,51 US-Dollar und 74,00 US-Dollar. Ein nachhaltiger 4h-/Tagesabschluss über 69,51 US-Dollar könnte den Weg zu 75–85 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 61,05 US-Dollar Momentumverluste und Rückläufe Richtung Fibonacci‑Level 57,58 US-Dollar auslösen dürfte. Risikomanagement: Stop‑Loss unter 61,05 US-Dollarempfehlen.

Neutrales Szenario

Mit 45 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen 61,05 und 69,51 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario. Dafür sollte Litecoin sich zwischen dem EMA-20 bei 62,55 US-Dollar und dem oberen Bollinger-Band bei 67,36 US-Dollar halten, nach unten sichert die Unterstützung bei 61,05 US-Dollar ab. Ein RSI unter 70 und ausbleibendes Volumen bei Ausbruchsversuchen würden eine Konsolidierung zusätzlich stützen. Oberhalb von 69,51 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario wird mit 35 Prozent gewichtet. Dafür müsste Litecoin nachhaltig über den Widerstand bei 69,51 US-Dollar ausbrechen. Ein Schluss im Vier-Stunden-Chart oberhalb dieser Marke bei überdurchschnittlichem Volumen würde das Szenario bestätigen, zumal wenn der RSI über 72 steigt und der weiter steigende EMA-20 den Trend untermauert. Dann wäre ein Anstieg bis in den Bereich von 85 US-Dollar möglich. Unterhalb von 61,05 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bärisches Szenario

Mit 20 Prozent bleibt eine deutlichere Korrektur das derzeit am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste Litecoin zunächst die Unterstützung bei 61,05 US-Dollar auf Vier-Stunden-Schlusskursbasis verlieren. Fällt gleichzeitig der RSI unter 50, würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Als erstes Kursziel rückt dann der Bereich um 57,58 US-Dollar in den Fokus, wo das untere Bollinger-Band und ein Fibonacci-Level nahezu zusammenfallen. Schließt der Kurs auch darunter, wäre das Zwischentief bei 50,20 US-Dollar die nächste wichtige Marke. Ein Anstieg über 69,51 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.



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