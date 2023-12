Richtig investieren ist fast eine Wissenschaft für sich. ETFs oder Aktien? Tech, Gold oder doch ein wenig Krypto? Wie lange soll man halten und was will man eigentlich damit erreichen: schnelle Rendite erzielen oder Langzeit-Träume verwirklichen? Ohne Schlachtplan verbrennen sich Investoren am chaotischen Markt schnell die Finger. Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen – und im Krypto-Bereich sowieso.

Luba Schoenig und Tonia Zimmermann haben über Jahrzehnte professionell Geld investiert, meist das Vermögen reicher Menschen für große Banken, beispielsweise bei der Credit Suisse. Nun teilen sie ihr Wissen auf ihrer eigenen Plattform: UMushroom. Und bauen eine Community von Kleininvestoren auf, die einander berät. BTC-ECHO sprach mit ihnen über ihr Projekt, ihre Tipps, Tricks und Weisheiten für Krypto-Investoren – und ob sie 2024 mit einem Bullenmarkt rechnen.