Zwei Giganten der Krypto-Branche liegen im Clinch. Es geht um Milliarden von US-Dollar – und die große Vertrauensfrage. Binance gegen Tether. Die größte Kryptobörse der Welt mit einem Handelsvolumen von täglich sieben Milliarden US-Dollar und der größte Anbieter von Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung von rund 83 Milliarden US-Dollar. Die Folge: Große Unsicherheit, Verschwörungstheorien, Fake News und Crash-Propheten, die warnen: “Verlasst den Markt, solange ihr noch könnt.” Was ist passiert?

Binance vs. Tether: Drohen die nächsten Insolvenzen?

Das Drama begann mit einem Warnschuss von CZ gegen Tether. Eine altbekannte Leier: Der Binance-Chef äußerte in einem AMA (Ask me anything) Bedenken an Tethers Geschäftsmodell: zu zentralisiert, keine Transparenz bei den Reserven. Kritiker monieren das seit Jahren. CZ’s Antwort auf das Problem: die Kreation eines neuen Stablecoin, FUSD. Er wird in Hongkong mit Lizenz betrieben, auf der Binance Smart Chain. Seine Begründung: “Wir sollten einfach mit so vielen Stablecoins wie möglich arbeiten. Wir sollten nicht auf eine einzige Wette setzen.”

