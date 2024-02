Stablecoins könnten zu den größten Gewinnern des Bullenmarktes gehören. Warum das so ist und wieso Tether, USDC und Co. zu “einem elementaren Bestandteil der Tokenisierung” werden können.

Stablecoins sind die Hidden Champions des Krypto-Space. Sie sind zwar an Fiatwährungen wie den US-Dollar oder den Euro gebunden und daher im Gegensatz zu Bitcoin (BTC), Solana (SOL) und Co. keine Spekulationsobjekte. Ihre Anwendungsfälle sind dennoch gigantisch. In Argentinien etwa halten immer mehr Menschen Stablecoins wie Tether (USDT) oder Circles USD Coin (USDC), um sich gegen den (abermaligen) Verfall der Landeswährung Peso abzusichern.

Da in dem Land harsche Kapitalkontrollen herrschen, ist der Zugang zu USDT mitunter niedrigschwelliger, als der zum Original. Daten der mexikanischen Krypto-Börse Bitso zeigen, dass 60 Prozent aller von Argentiniern getätigten Krypto-Käufe auf USD-Stablecoins entfallen.

Auch im DeFi-Space sind USDC, USDT und Co. nicht mehr wegzudenken.