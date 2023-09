Paukenschlag in Bonn: Die Telekom MMS ist ab sofort Teil von The Graph. Zudem betreibt das deutsche Traditionsunternehmen einen eigenen Netzwerkknoten.

Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts – Amazon, Google und Co. entwickelten daraus ein Milliardengeschäft. Doch die Web3-Revolution macht den hungrigen Datenkraken einen Strich durch die Rechnung. Das Ziel: eine dezentrale und nutzerzentrierte Internet-Infrastruktur zu schaffen, die die Kontrolle über Daten und digitale Identitäten zurück in die Hände der Anwender legt.

Die Deutsche Telekom MMS will diese Entwicklung fördern und setzt dabei auf das Datenprotokoll The Graph. Wie BTC-ECHO vorab erfuhr, stellt das Traditionsunternehmen sichere Knotenpunkte für The Graph bereit – und unterstützt so das “Google fürs Web3”.

