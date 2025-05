Im Tageschart präsentiert sich SUI aktuell in einer stabilen technischen Verfassung. Der Kurs findet Halt an einer markanten grünen Supportlinie und konnte damit bislang einen Rückfall in Richtung der tiefer gelegenen gleitenden Durchschnitte vermeiden. Sowohl der 50-Tage-EMA als auch der 200-Tage-EMA verlaufen weiterhin im Bereich dieser unteren Unterstützungszone, was diesen Bereich charttechnisch zusätzlich stärkt.

Sollte sich Bitcoin in der kurzfristigen Tendenz schwächer zeigen, könnte SUI davon – entgegen dem Markt – in Form relativer Stärke profitieren. In diesem Szenario erscheint ein erneuter Anlauf an den ersten Widerstand bei rund 4 US-Dollar denkbar. Diese Marke wird durch eine ausgeprägte rote Widerstandslinie definiert.

Gleichzeitig mahnen die Indikatoren zur Vorsicht: Der RSI (Relative Strength Index) verweilt auf Tagesbasis deutlich im überkauften Bereich – ein Hinweis auf eine mögliche technische Korrektur. Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt abnehmendes Momentum und deutet eine bevorstehende Rückkehr in den negativen Bereich an.

Somit bleibt die Lage im Tageschart technisch offen: Ein klarer Ausbruch nach oben wäre ebenso möglich wie eine gesunde Korrektur mit anschließendem Retest der tieferliegenden Supportzonen.

SUI Tageschart (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Diesen Widerstand gilt es zu brechen

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich SUI derzeit gut unterstützt. Der Kurs hat sich nach einem kurzen Rücksetzer an einer relevanten grünen Supportlinie stabilisiert und konnte sich daraufhin zügig über dem 50er-EMA etablieren – ein kurzfristig bullish zu interpretierendes Signal.

Der MACD liefert zusätzliche Unterstützung für dieses Szenario: Das Histogramm hat sich jüngst aus dem negativen Bereich gelöst und deutet damit auf wachsendes bullishes Momentum hin. Auch der RSI notiert stabil über der 50-Punkte-Marke und unterstützt somit das Bild eines intakten Aufwärtstrends.

Die zentrale Hürde liegt nun bei 4,23 US-Dollar. Dieser lokale Widerstand konnte in der Vergangenheit nicht nachhaltig überwunden werden und stellt nun einen entscheidenden Prüfstein dar. Ein Durchbruch auf Schlusskursbasis würde weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Allerdings weist ein Blick auf die Liquidationslevels (oben links im nachfolgenden Chart) auf ein erhöhtes Risiko hin: In der aktuellen Preisspanne haben sich zahlreiche Long-Positionen angesammelt. Sollte der Ausbruch an der 4,23-US-Dollar-Marke scheitern, könnten deren Stopps gezielt abgeholt werden – was kurzfristig Verkaufsdruck erzeugen und Short-Positionen begünstigen würde.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

SUI bewegt sich aktuell in einem technisch vielversprechenden Bereich, allerdings ohne klar definierte Trendrichtung. Der Bereich um 4,23 US-Dollar dürfte kurzfristig richtungsentscheidend sein. Ein Durchbruch könnte weiteres Momentum entfalten, während eine Ablehnung potenziell eine technische Korrektur einleiten würde.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.