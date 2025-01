SUI zeigt weiterhin eine starke Aufwärtsbewegung, wobei der 50er Daily EMA (Exponential Moving Average) als entscheidende Unterstützung dient. Der jüngste Wick im Dezember testete diese Marke erfolgreich, zusätzlich unterstützt durch die weiße Linie, an der ebenfalls Support geboten wurde. Laut VPVR (Volume Profile Visible Range – ein Indikator, der das gehandelte Volumen über verschiedene Preisniveaus hinweg darstellt) wurde im Bereich um 3,80 US-Dollar besonders viel Volumen umgesetzt. Dieser Umstand erklärt, weshalb die Wick stark aufgekauft wurde.

Auch das Heatmap-Diagramm (oben links im Chart) deutet auf beträchtliche Liquiditätsansammlungen in diesem Bereich hin, sowohl durch Kauforders als auch durch Positionen, die während des vorherigen Abverkaufs am Hoch entstanden sind. Der Kurs befindet sich momentan zwischen diesen Liquiditätszonen und wird in der Regel von solchen Bereichen angezogen. Da SUI den 50er Daily EMA bislang verteidigt hat, ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs zunächst die Liquidität oberhalb des aktuellen Kursniveaus ansteuert. Erst ein klarer Bruch unter den 50er Daily EMA würde auf einen Test der tiefer liegenden Liquidität hindeuten. Somit bleibt SUI über dem 50er Daily EMA in einem intakten Aufwärtstrend.

AVAX Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Symmetrical Triangle und W-Pattern

Im 4-Stunden-Chart notiert SUI über dem 200er EMA und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der Kurs formt ein Symmetrical Triangle, was eine zunehmende Zuspitzung andeutet und in der Regel eine baldige Richtungsentscheidung erwarten lässt. Mit dem letzten Rücksetzer auf die grüne Support-Linie hat sich außerdem ein W-Pattern gebildet, dessen Ausbruch bereits erfolgte. Derzeit bietet der 50er EMA erneut Unterstützung und könnte einen weiteren Anstieg ermöglichen.

Im RSI (Relative Strength Index) liegt SUI bei 55 Punkten, was auf genügend Spielraum nach oben hindeutet. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt, dass die Trendlinie weiterhin oberhalb der Signallinie verläuft, was das vorhandene positive Momentum unterstützt. Laut den Liquidation Levels liegen zudem einige Positionen über dem aktuellen Kurs, die bei einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung abgeholt werden könnten.

Insgesamt bleibt das Chartbild bei SUI vielversprechend für weitere Kurssteigerungen, sofern keine äußeren Faktoren – wie ein Kursrutsch bei Bitcoin (BTC) – die Aufwärtsbewegung ausbremsen. Andernfalls könnte SUI sein Hoch erneut anvisieren und die Liquidität über dem aktuellen Kursniveau abholen.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.