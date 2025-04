In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Kursstärke von SUI-basierten Altcoins den Kurs der Layer1-Blockchain weiter beflügeln könnten

Welche Gründe für eine anhaltende Erholungsrallye in den kommenden Handelswochen sprechen

Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite kurzfristig relevant werden dürften

Die Layer1-Blockchain Sui (SUI) zeigt sich in den letzten Tagen von seiner bullishen Seite. Nachdem sich der Kurs in den Vorwochen oberhalb der Marke von 2 US-Dollar stabilisieren konnte, folgte ein regelrechter Befreiungsschlag. Nachdem die Käuferseite zunächst den Kreuzwiderstand um 2,40 US-Dollar zurückerobern konnte, folgte ein direkter Ausbruch über das letzte Verlaufshoch vom 27. März bei 2,83 US-Dollar auf aktuell 2,94 US-Dollar. Der Sui-Kurs honoriert die Stärke einiger Altcoins aus dem eigenen Ökosystem wie Deepbook (DEEP) der sich in den letzten 24 Handelsstunden im Wert verdoppeln konnte. Welche Kursziele in den kommenden Wochen angelaufen werden könnten und welche Unterstützungsmarken nicht mehr unterschritten werden sollten, verrät diese Kursanalyse.

