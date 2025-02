In diesem Artikel erfährst du: Was sich David Sacks von Stablecoins erhofft

Wie konkret USDT und Co. dem Finanzministerium helfen sollen

Welche Krypto-Assets von deren Adoption profitieren

Wer die Gewinner sind – und wer am Ende die Zeche zahlt

Während Krypto-Investoren mit der Hoffnung auf eine staatliche Bitcoin-Reserve aktuell an den Lippen von Donald Trump, David Sacks und Co. hängen, scheinen diese stärker interessiert an einem anderen Blockchain Asset: Stablecoins. Der jüngst vorgelegte GENIUS Act schlägt ein regulatorisches Rahmenwerk für die tokenisierten Fiat-Pendants vor. In dem Entwurf werben die Gesetzgeber neben dem Ausbau der finanziellen Inklusion mit der Stärkung des US-Dollars als Weltreservewährung. Einflussreiche US-amerikanische Krypto-Größen wie Nic Carter werben für Stablecoins, um die Nachfrage nach US-Staatsanleihen trotz eines weiter steigenden Schuldenbergs zu steigern. Doch wie genau soll das funktionieren?

