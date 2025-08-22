In diesem Artikel erfährst du:
- Was Solo- vom Pool-Mining unterscheidet
- Welche der beiden Mining-Arten profitabler ist
- Wie die Netzwerk-Schwierigkeit die Wahl der Mining-Strategie beeinflusst
Während der Bitcoin-Mining-Sektor längst von industriellen Großfarmen dominiert wird, spielen Altcoins wie Litecoin, Monero und andere Proof-of-Work-Projekte für viele Hobby- und Semi-Profi-Miner nach wie vor eine Rolle. Sie locken mit niedrigeren Einstiegshürden und teils besser zugänglicher Hardware. Wer sich jedoch ernsthaft mit Altcoin-Mining beschäftigt, stößt schnell auf eine zentrale Frage: Soll man auf eigenes Risiko Solo-Mining betreiben oder sich lieber einem Pool anschließen, um die Belohnungen gemeinsam mit anderen zu teilen?
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden