In diesem Artikel erfährst du: Was sich hinter dem neuen Upgrade von Solana verbirgt

Wie vielversprechend das Upgrade wirklich ist

Welche Folgen das Upgrade für Solana hätte

Warum einige in der Krypto-Welt "ZK Compresson" scharf kritisieren

Ob das Upgrade ein Gamechanger im Duell zwischen Ethereum und Solana ist

Vor kurzem kündigten die beiden Solana-Entwicklerfirmen Light Protocol und Helius Labs ein neues SOL-Upgrade an: die “ZK-Compression”. Das Upgrade wird im Krypto-Space kontrovers diskutiert. SOL-Founder Anatoly Yakovenko und einige Mitglieder der Solana-Community sehen in “ZK Compression” einen potenziellen Gamechanger, der die Blockchain-Welt revolutionieren könnte. Die neue Technologie verspricht, Solana noch effizienter, skalierbarer und schneller zu machen – und das ganz ohne Layer-2-Netzwerken. Was das bedeutet, wie “ZK Compression” funktioniert und was das Upgrade für den Wettstreitet zwischen Solana und Ethereum bedeutet, wird im Folgenden analysiert.

