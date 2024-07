In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Solana (SOL) trotz der jüngsten Kurskonsolidierung weiterhin bullisher als viele andere Kryptowährungen wirkt

Welche Chartmarken für Investoren in den kommenden Handelswoche zu beachten sind.

Wieso ein nachhaltige Stabilisierung oberhalb von 172 US-Dollar die Chance auf einen Angriff auf die Jahreshöchststände deutlich erhöht

Der Kurs der High-Speed Blockchain Solana (SOL) befindet sich nach einer rasanten Kursteigerung um rund 52 Prozent in den letzten Handelstagen erneut in einer Konsolidierungsphase. Damit folgt Solana dem gesamten Kryptomarkt, der seit Handelsstart der Ethereum Spot-ETFs in den letzten 48 Handelsstunden mit Kursabschlägen zu kämpfen hat. Getrieben von massiven Kurskorrekturen im US-Technologiesektor, scheint auch der Kryptomarkt in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Trotz der jüngsten Kursschwäche handelt der SOL-Kurs mit 170 US-Dollar vorerst weiterhin oberhalb des wichtigen Kreuzsupports bei 154 US-Dollar.

Auf welche Kursniveaus die Anleger in Anbetracht der signifikanten Rücksetzer im US-Aktienmarkt in den nächsten Handelswochen achten müssen, wird im Folgenden analysiert.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden