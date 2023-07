Nachdem Solana (SOL) im Zuge des Abverkaufs am 10. Juni bis an die wichtige Kursmarke bei 13,08 US-Dollar korrigierte, konnten die Bullen in letzter Sekunde eine Gegenbewegung initiieren und einen Kursrutsch bis an das Kursniveau vom Jahresbeginn abwenden. Seitdem erholte sich der SOL-Kurs um mehr als 57 Prozent bis in den türkisen Widerstandsbereich zwischen 19,52 US-Dollar und 20,38 US-Dollar. Neben einer charttechnisch überfälligen Gegenreaktion wirkte sich auch der Start einer neuen Liquid-Staking-Plattform auf Solana positiv auf die Kursentwicklung aus. Zudem könnte der SEC-bedingte Abverkauf verschiedener Altcoins auf der Trading-Plattform Robinhood nun vorüber sein, ohne einen nachhaltigen Schaden auf den Kurs ausgeübt zu haben. Der türkise Chartbereich stellt zusammen mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (MA200) (blau) jetzt die erste starke charttechnische Hürde für die Käuferseite dar. Trotz einer Beruhigung der Nachrichtenlage hellt erst eine Rückeroberung dieses Kreuzresists das charttechnische Bild für die Bullen weiter auf. Auf der Unterseite muss die 16,00 US-Dollar jetzt zwingend verteidigt werden, um den kommenden Wochen und den bestehenden Erholungstrend nicht zu gefährden.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares SOL/USD auf Binance

Solana: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 19,52/20,38 USD, 21,76/22,23 USD, 23,91 US-Dollar, 25,99 USD, 26,58/27,12 USD, 28,06 USD, 30,60 USD, 34,12 USD, 36,87/39,01 USD

Nachdem Solana in den frühen Morgenstunden im Zuge des Ausbruchsversuchs bei Bitcoin bis an die Oberkante der türkisen Zone ansteigen konnte, kam es durch den Fehlausbruch der Krypto-Leitwährung auch zu einem Rücksetzer des SOL-Kurses. Vorerst scheint der EMA50 (orange) jedoch als Unterstützung zu fungieren. Selbst ein Rücksetzer in die orange Zone um 17 US-Dollar dürften mutige Anleger für einen ersten Einstieg nutzen.

Erst wenn Solana jedoch per Tagesschlusskurs über den türkisen Chartbereich ausbrechen kann, ist mit einer Trendfolgebewegung bis an das Golden Pocket bei 22,03 US-Dollar zu planen. Wird sodann auch das Hoch aus dem Juni bei 22,23 US-Dollar pulverisiert, ist mit einer Richtungsentscheidung am Kreuzresist aus Trendkanaloberkante und horizontalem Widerstand bei 23,91 US-Dollar zu rechnen. Im ersten Versuch dürfte Solana hier abprallen.

Gelingt es der Käuferseite diesen Chartbereich nachhaltig zu überwinden, rückt der Bereich um das Hoch aus dem April um 25,99 US-Dollar wieder in den Blick der Anleger. Damit wäre Solana wieder in Schlagdistanz seiner Jahreshochs aus dem Februar zwischen 26,58 US-Dollar und 27,12 US-Dollar. Neben dem übergeordneten Golden Pocket findet sich hier auch das Verlaufstief aus dem Juni 2022. Vorerst stellt dieser Bereich das maximal erwartbare bullishe Kursziel für die kommenden Handelswochen dar.

Solana: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 18,67 USD, 17,71/16,96 USD, 16,00 USD, 14,42 USD, 13,60/12,81 USD, 11,26 USD, 10,94 USD, 9,57 USD, 8,01 USD

Solange der SOL-Kurs unter der türkisen Zone gedeckelt bleibt, haben die Bären weiterhin das Zepter in der Hand. Wird der Anstiegsversuch der letzten Wochen pariert und Solana rutscht zurück unter den EMA50 bei 18,45 US-Dollar ab, weitet sich die Korrektur erneut in Richtung 17,71 US-Dollar aus. Zeigt Solana an der Oberseite der orangen Unterstützungszone keine bullishe Reaktion, weitet sich die Bewegung bis an die Unterkante dieses Supportsbereichs bei 16,96 US-Dollar aus. Damit ist ein Retest des Verlaufstiefs vom 10. März bei 16,00 US-Dollar zunehmend einzuplanen.

Hier ist mit einer kurzfristigen Richtungsentscheidung für die kommenden Handelswochen zu rechnen. Unterschreitet Solana diesen Support per Tagesschluss, und fällt damit unter den Supertrend im Tageschart zurück, ist mit ein Retest des Supports bei 14,42 US-Dollar wahrscheinlich. Diese Kursmarke konnten die Bullen im Juni mehrfach per Tagesschlusskurs verteidigen. Im ersten Touch dürfte der SOL-Kurs erneut gen Norden abprallen und Anleger dazu bewegen, in Solana einzusteigen. Unterschreitet der SOL-Kurs dieses Kursniveau, rückt die gelbe Unterstützungszone zwischen 13,56 US-Dollar und 12,81 US-Dollar in den Fokus. Zudem findet sich hier die Unterkante des Abwärtstrendkanals. Hier muss die Käuferseite zur Stelle sein, um das Abverkaufsmomentum zu stoppen.

Sollte es jedoch zu einem nachhaltigen Bruch dieses Supports kommen, weitet sich die Korrekturbewegung abermals in Richtung der Unterstützungslinie bei 11,00 US-Dollar aus. Damit hätte Solana sämtliche Gewinne aus 2023 wieder abgegeben. Dreht der SOL-Kurs hier nicht deutlich gen Norden um und tendiert in der Folgezeit weiter schwach, ist sogar ein Kursrutsch bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 9,57 US-Dollar und dem Vorjahrestief bei 8,02 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Nur wenn auch der Bitcoin-Kurs deutlich nachgibt und in Richtung 20.000 US-Dollar tendiert, ist mit einer derartigen Kurskorrektur zu planen.

Der Blick auf die Indikatoren

Im 1-Stunden und 4-Stunden-Chart weist der RSI aktuell bearishe Divergenzen auf. Im Tageschart haben beide Indikatoren, RSI und MACD hingegen neue Kaufsignale generiert. Solange Solana die Marke von 16,00 US-Dollar per Tagesschlusskurs verteidigen kann, ist übergeordnet eher mit höheren Kurse in den kommenden Wochen zu planen.

Im Wochenchart hat der RSI es zuletzt zurück in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 geschafft. Auch der MACD konnte das drohende Short-Signal vorerst negieren, weist aber lediglich ein schwaches Kaufsignal auf, da er sich weiterhin unterhalb der 0-Linie bewegt.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.