Der Kurs von Solana gehörte in den letzten Wochen zu den klaren Outperformern unter den Top-10 Altcoins. Folgende Kursmarken werden nun relevant.

Solana schwingt sich in dieser Woche zu neuen Jahreshöchstständen auf. Allein in den letzten 50 Handelstagen steigt der Wert der Highspeed-Blockchain in der Spitze um 113 Prozent auf 36,98 US-Dollar gen Norden. Aktuell versucht der SOL-Kurs die Kurs-begrenzende rote Trendlinie zu überwinden und steht kurz davor den nächsten wichtigen Kurszielbereich abzuarbeiten. Solanas Kursperformance der letzten Wochen zeigt eindrucksvoll, dass die richterlich bewilligte Liquidierung von Kryptobeständen der insolventen US-Kryptobörse FTX nicht den von einigen Anlegern befürchteten Abgabedruck auf den SOL-Kurs hatte.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen