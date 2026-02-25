In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Käuferseite bei Solana jetzt am Drücker bleiben muss
- Welche Widerstandsniveaus kurz- und mittelfristig im Fokus stehen
- Wieso ein Rückfall unter 75 US-Dollar als Genickbruch für den Altcoins zu werten wäre
Der Kurs von Solana (SOL) kann sich von seinen Wochentiefs lösen und einen Abverkauf zurück in Richtung Jahrestiefs abwenden. Dass sich der SOL-Kurs aktuell zweistellig erholen kann und an die Oberkante der Seitwärtsrange strebt, könnte auf eine Bodenbildung hindeuten. Diese Kursanalyse bespricht die wichtigen Chartmarken, welche für eine anhaltende Erholungsbewegung zurückerobert werden müssen.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren