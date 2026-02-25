App herunterladen
Kursanalyse 

Solana-Prognose: Drehen die Bullen den Spieß um?

Die Kryptowährung Solana (SOL) scheint sich vorerst stabilisieren zu können. Folgende Kursmarken sind lauf Chart jetzt im Blick zu behalten.

Stefan Lübeck
Eine glänzende Solana-Kryptowährungsmünze ruht auf einer Oberfläche, mit einer unscharfen Finanzgrafik im Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Solana (SOL) versucht einen nachhaltigen Boden auszubilden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Käuferseite bei Solana jetzt am Drücker bleiben muss
  • Welche Widerstandsniveaus kurz- und mittelfristig im Fokus stehen
  • Wieso ein Rückfall unter 75 US-Dollar als Genickbruch für den Altcoins zu werten wäre

Der Kurs von Solana (SOL) kann sich von seinen Wochentiefs lösen und einen Abverkauf zurück in Richtung Jahrestiefs abwenden. Dass sich der SOL-Kurs aktuell zweistellig erholen kann und an die Oberkante der Seitwärtsrange strebt, könnte auf eine Bodenbildung hindeuten. Diese Kursanalyse bespricht die wichtigen Chartmarken, welche für eine anhaltende Erholungsbewegung zurückerobert werden müssen.

