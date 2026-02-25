Die Kryptowährung Solana (SOL) scheint sich vorerst stabilisieren zu können. Folgende Kursmarken sind lauf Chart jetzt im Blick zu behalten.

Solana-Prognose: Drehen die Bullen den Spieß um?

Solana-Prognose: Drehen die Bullen den Spieß um?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Käuferseite bei Solana jetzt am Drücker bleiben muss

Welche Widerstandsniveaus kurz- und mittelfristig im Fokus stehen

Wieso ein Rückfall unter 75 US-Dollar als Genickbruch für den Altcoins zu werten wäre

Der Kurs von Solana (SOL) kann sich von seinen Wochentiefs lösen und einen Abverkauf zurück in Richtung Jahrestiefs abwenden. Dass sich der SOL-Kurs aktuell zweistellig erholen kann und an die Oberkante der Seitwärtsrange strebt, könnte auf eine Bodenbildung hindeuten. Diese Kursanalyse bespricht die wichtigen Chartmarken, welche für eine anhaltende Erholungsbewegung zurückerobert werden müssen.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden