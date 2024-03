Elon Musks Alptraum, Sam Altmans Traum: eine unabhängige, hochintelligente KI. Laut dem SingularityNET-Gründer kommt sie bald. BTC-ECHO hat Ben Goertzel in Panama getroffen.

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich SingularityNET von OpenAI unterscheidet

Wie KI-Modelle entstehen und trainiert werden

Warum die Entwicklung von AGI-Modellen an einem kritischen Punkt ist

Es ist ein Paukenschlag: Drei der größten KI-Coins mergen zu einem gemeinsamen Projekt, das fast acht Milliarden US-Dollar wert ist. Das wurde gestern, den 27. März 2024, verkündet. Fetch.AI, Singularity.NET und Open Protocol bilden eine Allianz für Artificial Super Intelligence, der neue Token heißt ASI. Das Ziel: die Kreation einer sogenannten AGI, kurz für Artificial General Intelligence. Klüger als wir, selbstständig in ihrer Entwicklung – eine neue Stufe der KI-Evolution. Laut einigen Forschern und Experten ist sie nur noch wenige Jahre entfernt. OpenAI entdeckte vor wenigen Monaten einen Durchbruch in der Forschung zu AGI. Die Folge: ein riesiger Medienskandal.

Ben Goertzel, der Gründer vom 2017 gestarteten Singularity.NET, gilt als Pionier der Forschung zu AGI. Wir trafen ihn vor dem Merge in Panama Stadt. Im Interview mit BTC-ECHO erzählt er von seiner lebenslangen Arbeit an AGI, wie man Roboter mit echter Persönlichkeit kreiert und welche Rolle die Blockchain in dieser Revolution spielt. Außerdem: Die Pläne von SingularityNET, um einige der größten Hürden der KI- und Krypto-Branche zu lösen.