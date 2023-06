Nachdem die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) Klage gegen Coinbase und Binance erhoben hatte, sind die Bestände auf den Kryptobörsen in der vergangenen Woche zurückgegangen. Das geht aus dem neuesten wöchentlichen On-chain Report hervor. Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen der Bestände wichtiger Krypto-Assets (BTC, ETH und Stablecoins) in der vergangenen Woche bei Binance.

Es ist zu beobachten, dass insbesondere Stablecoins von der Börse abgezogen wurden (-20,9 Prozent). Aber auch BTC (-5,7 Prozent) und ETH (-7,1 Prozent) flossen von Binance ab.

Bei Coinbase zeigt sich ein anderes Bild: Während die Stablecoin-Bestände mehr oder weniger unverändert geblieben und die BTC-Bestände um lediglich 0,5 Prozent gesunken sind, flossen im Vergleich zu Binance mehr Ether (-8,0 Prozent) von der US-amerikanischen Exchange ab.

Quelle: Glassnode

Diese Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass Anleger:innen ihre Coins selbst verwahren wollen, anstatt sie auf einer zentralisierten Börse zu lagern. Welche Kategorie von Krypto-Investor:innen auf die Schocknachrichten der USA besonders reagiert haben, lässt sich anhand des folgenden Diagramms erahnen.

Quelle: Glassnode

Junge BTC-Holder (STHs, in🔴) haben die höchste Summe an Coins an die Kryptobörsen gesendet – womöglich, um sie dort zu verkaufen. Über drei Viertel der Börsenzuflüsse fallen auf diese Kategorie zurück. Inter-Exchange-Transfers (Inter, in 🟢), also Überweisungen zwischen verschiedenen Börsen, machten über 20 Prozent der Börsenzuflüsse aus.

Die Langzeit-Holder (LTHs, in 🔵) bewiesen trotz Turbulenzen am Markt einen kühlen Kopf – nur knapp 2 Prozent der Zuflüsse auf Börsen kamen von dieser Kategorie.

Daraus könnte man schließen, dass die Langzeithalter von Bitcoin und Co. schon so einiges an Unruhen am Kryptomarkt erfahren haben – und sich von den neuesten Entwicklungen aus den Vereinigten Staaten zunächst nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen.