Der XRP-Kurs kennt seit Wochen kein Halten. CTO David Schwartz erklärt im Interview, warum ihn die Preisexplosion erstaunt. Und: Was der neue Ripple-Stablecoin bedeutet.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb der Ripple-CTO von der XRP-Kursrallye überrascht wurde

Wie Ripple dank einer neuen Krypto-Regulierung profitieren könnte

Was der Launch des Ripple-Stablecoins für XRP-Anleger bedeutet

Die XRP-Kursrallye zieht die Krypto-Welt in ihren Bann. Noch vor wenigen Wochen von Skeptikern für zu alt und langweilig befunden, hat der Ripple-Token inzwischen Platz 3 hinter Bitcoin und Ethereum erobert. Das Kurswachstum von knapp 400 Prozent seit Anfang November und mehr als 100 Milliarden US-Dollar an zusätzlicher Marktkapitalisierung sprechen für sich. Doch vor allem technisch hat Ripple laut CTO David Schwartz eigentlich noch sehr viel mehr zu bieten. Wie groß das zukünftige Potenzial für XRP sowie den neuen Stablecoin Ripple USD ausfällt, erklärt er gegenüber BTC-ECHO exklusiv im Interview. Außerdem: Weshalb die Neuausrichtung der SEC ein äußerst bullisches Vorzeichen für Ripple und die Krypto-Industrie in den USA ist.

