Der Kurs von Ripple kann sich im Zuge der breitgefächerten Erholung am Kryptomarkt in den letzten Wochen ebenfalls deutlich erholen. Im Wochenvergleich legt der XRP-Kurs um knapp 10 Prozent auf aktuell 0,604 US-Dollar zu. Durch den jüngsten Kursanstieg konnte die seit Mitte August andauernde Seitwärtsrange seit Wochenbeginn nach oben verlassen werden, ein bullishes Indiz. Dass sich der Kurs von den gleitenden Durchschnittslinien EMA50 (orange) und EMA200 (blau) nun nachhaltig absetzen konnte, ist ebenfalls positiv zu werten. Stabilisiert sich der XRP-Kurs in den kommenden Tagen nachhaltig oberhalb der Resistzone um 0,59 US-Dollar, rücken die folgenden Kursziele auf der Oberseite wieder in den Blick der Anleger.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen