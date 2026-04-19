Die Ripple-Verschwörung: XRP und der “Great Reset”

Ripple und XRP sollen Teil einer globalen Verschwörung sein: Warum sich dieses Gerücht bis heute hält – und welche Rolle die Zahl 589 dabei spielt.

Kaum ein Krypto-Projekt ist so stark von Verschwörungsnarrativen umgeben wie Ripple – mit Ausnahme von Bitcoin. Seit Jahren kursieren auf Social Media, mal ironisch, mal ernst gemeint, Theorien, wonach XRP Teil eines “Great Reset” sei: ein Werkzeug geheimer Eliten zur Umsetzung eines globalen Plans. In diesem Kontext hält sich auch ein weiteres Gerücht besonders hartnäckig: der 589-Dollar-Mythos. Woher stammen die Behauptungen – und was ist an ihnen dran?

Der “Banken-Coin”

Gerüchte um XRP sind fast so alt wie das Projekt selbst. Die enge Verbindung zur Finanzbranche, die Kontrolle über große Teile des Token-Angebots sowie eine vergleichsweise geringe Dezentralität haben Ripple früh den Ruf eines “Banken-Coins” eingebracht. Ein Image, das bis heute nachwirkt – und perfekter Nährboden für Verschwörungserzählungen ist.

Eine 2024 im Journal Politics in Central Europe veröffentlichte Studie zeigt: In einschlägigen Online-Diskursen wird XRP häufig als zukünftige Weltwährung oder als Instrument globaler Überwachung dargestellt. “Aufgrund der Partnerschaften mit Banken interpretieren manche Theorien XRP als speziell für Finanzinstitutionen entwickelte Währung”, heißt es darin. Daraus leite sich die Vorstellung ab, XRP könne umfassende Kontrolle über weltweite Finanztransaktionen ermöglichen

Im Laufe der Zeit hat sich dieser Diskurs weiterentwickelt. Spätestens seit der Corona-Pandemie wird XRP zunehmend mit der “Great Reset”-Verschwörung verknüpft: der Idee, globale Eliten planten ein autoritäres Weltsystem. In diesen Erzählungen erscheint Ripple oft als “Schlüsselakteur”, als technologische Basis eines künftigen Finanzsystems, das sämtliche Geldströme kontrolliert.

“Bizarre Retail-These”

Mit der Realität haben diese Behauptungen wenig gemein. Dennoch verbreiten sie sich weiterhin vor allem auf Plattformen wie Telegram und X. Nicht selten erinnert das an klassische Bauernfängerei: Aus abenteuerlichen Verschwörungstheorien werden ebenso gewagte Investment-Thesen gestrickt.

So entstand rund um XRP eine Erzählung, die X-Nutzer Zach Rynes als “bizarre Retail-These” bezeichnet: XRP werde zur globalen Reservewährung, gegen die alle anderen Assets gehandelt werden. Entsprechend explodieren die Kursfantasien, „angetrieben durch Verschwörungstheorien über geheime Bankenkartelle, die angeblich einen XRP-Standard etablieren, sowie durch übertriebene oder falsche Aussagen von Influencern über Partnerschaften“, so Rynes.

The bizarre retail thesis of $XRP is that it will become the global reserve currency that everything trades against, the so-called “XRP standard”



Rather than trading Dollars for Euros directly, you would trade USD for XRP, and then XRP for EUR, because this makes payments… — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) March 15, 2026

589 – die magische Zahl

In diesem Zusammenhang taucht immer wieder die Zahl 589 auf. Ihren Ursprung hat sie vermutlich im Jahr 2018, als der YouTube-Kanal “Bearableguy123” mehrere kryptische Videos zu XRP veröffentlichte, in denen diese Zahl eine zentrale Rolle spielte. Einige Zuschauer glaubten, darin versteckte Hinweise auf einen geheimen Masterplan zu erkennen, und so entwickelte sich 589 auf Reddit schnell zum Meme.

Verbindungen zu der Zahl wurden aus allem Möglichen herausinterpretiert: Wallet-Adressen, Code-Schnipsel, Ripple-Partnerschaften. Spekulationen, Bearableguy123 sei der ehemalige Ripple-CTO David Schwartz, ließen sich nie belegen.

Für die “XRP Army” ist 589 inzwischen mehr als nur ein utopisches Kursziel – es gilt als Symbol für den unvermeidlichen Erfolg von Ripple. “589 Dollar pro XRP ist keine Verschwörung, sondern Realität”, behauptet etwa der X-User “JackTheRippler”. Spätestens 2022 ging die Zahl viral, nachdem ein angeblicher Simpsons-Screenshot kursierte, auf dem Bart “XRP to hit 589” an die Tafel schreibt. “Wie sich herausstellte: ein Fake.

So absurd das Ripple-Rabbit-Hole auch wirkt: Wer sich von solchen Kursversprechen leiten lässt, riskiert schnell Fehlentscheidungen. Schließlich klaffen Wunsch und Realität weit auseinander: XRP hat bislang nicht einmal die Marke von vier US-Dollar überschritten.

Doch manche würden wohl sagen, dass das Teil des Plans ist. Die SEC-Klage gegen Ripple sei orchestriert worden, um den Kurs zu drücken und institutionellen Investoren einen günstigen Einstieg zu ermöglichen: Auch das erzählt man sich in einschlägigen Foren.

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