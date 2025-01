Der starke Kursanstieg des Altcoins Ripple (XRP) rückt das Allzeithoch aus 2018 wieder in den Fokus der Anleger. Folgende Kursmarken werden nun relevant.

In diesem Artikel erfährst du: Wie es mit Ripple (XRP) nach dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch weitergehen dürfte

Wieso Ripple einer der stärksten Profiteure von einer besseren Krypto-Regulierung in den USA werden sollte

Welche Kursziele bei Ripple mittelfristig vorstellbar sind

Totgeglaubte leben länger. So muss die starke Kursperformance von Ripple (XRP) aktuell gesehen werden. Die Kryptowährung Ripple gehörte in den letzten Monaten zu den stärksten Altcoins unter den Top-100. Seit dem Wahlsieg von Donald Trump am 6. November konnte der XRP-Kurs um mehr als 450 Prozent gen Norden schrauben und erreichte mit 2,99 US-Dollar den höchsten Wert seit Januar 2018. Damit handelt Ripple lediglich noch rund zehn Prozent unterhalb seines Allzeithochs. Welche Chartmarken für das Krypto-Urgestein bei einem Ausbruch über das Hoch vom 2. Dezember 2024 relevant werden dürften und welche Unterstützungsniveaus bei einem temporären Rücksetzer mögliche Einstiege darstellen könnten, thematisiert diese Chartanalyse.

