Alle wollen reich werden – keiner denkt daran, was dann kommt Reich durch Bitcoin: Warum man sich das vielleicht gar nicht wünscht

Reichtum – und dann? Bitcoin-Millionäre berichten von Leere, Entfremdung und der Suche nach einem neuen Sinn. So vermeidet man ihr Schicksal.

Giacomo Maihofer
Beitragsbild: Shutterstock

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum plötzlicher Reichtum mit Bitcoin nicht immer glücklich macht
  • Weshalb Krypto-Millionäre von Leere, Isolation und Sinnkrisen berichten
  • Welche Denkfehler man vermeiden sollte, bevor man nur noch auf den Exit hinarbeitet
  • Wie sich der Umgang mit Geld, Beziehungen und Erfolg nach dem Bullrun verändert

Stell dir vor, du wirst in diesem Bullrun reich. Bitcoin explodiert, dein Portfolio geht durch die Decke. Plötzlich hast du alles, was du dir je gewünscht hast. Und dann? Du wachst auf in einer teuren Wohnung. Alle beneiden dich. Du musst vielleicht nie wieder arbeiten. Aber du fühlst: nichts. Keine Erfüllung, sondern Leere. Willkommen auf der dunklen Seite des Krypto-Erfolgs. In diesem Artikel geht es nicht um Kursziele, sondern um die große, unbequeme Frage: Was passiert, wenn der Traum vom Reichtum wahr wird, aber nicht hält, was er verspricht? Warum einige junge Bitcoin- und Krypto-Millionäre über Einsamkeit, Sinnkrisen und Druck sprechen. Und was du daraus lernen kannst.

