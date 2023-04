Reddit experimentiert mit NFTs. Es ist erst der Anfang. Drei Fragen an den Mitgründer Steve Huffman über die Anfänge, seine Pläne – und Bitcoin.

Über 300 Millionen monatliche Nutzer, 700 Mitarbeiter, ein Marktwert von rund fünf Milliarden US-Dollar: Reddit gehört nach Instagram und Co. zu den größten Social-Media-Plattformen der Welt. 2022 launchte das populäre Online-Forum seine erste NFT-Sammlung – ein großer Erfolg. Folgen bald auch Kryptowährungen? BTC-ECHO sprach auf der Paris Blockchain Week im März 2023 mit einem der Gründer, CEO Steve Huffman. Das ganze Interview lest ihr in der Juni-Ausgabe des BTC-ECHO-Magazins.

BTC-ECHO: Reddit wurde 2005 von dir und zwei anderen Studenten gegründet. Wann habt ihr realisiert: Dieses Ding wird richtig groß?

Steve Huffman: Ich bin immer wieder erstaunt über den Erfolg, den wir hatten. Es ist kurios für mich. Als wir anfingen, hatten wir so geringe Ansprüche. Ich war beim Start 21 Jahre alt. Es war eines meiner ersten Projekte. Wir alle waren Amateure; wussten nicht, wohin wir wollen. Wir mussten viele Lektionen auf die harte Tour lernen.

Viele Leute haben mich über die Jahre gefragt: Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Selbst beim Start von Reddit geben? Meine Antwort: denke größer! Es fällt mir schwer, mich heute in diese Situation hineinzuversetzen. Denn wir denken sehr, sehr groß. Und wir arbeiten hart daran, dass diese Vision Wirklichkeit wird.

Wir wollen die Gemeinschaft auf Reddit auf zwei Arten ermächtigen: Reddit soll ein besonderer Ort für Gespräche sein und Menschen miteinander verbinden. Doch wir wollen in Zukunft unseren Nutzern auch ökonomisch mehr Einfluss geben. Unsere Communitys generieren unglaublich viel Wert mit ihren Diskussionen, der nicht monetarisiert wird. Es ist, als würden sie Bücher schreiben. Aber es gibt keinen Buchladen, der sie verkauft. Das wollen wir ändern.

Ihr habt während des Bärenmarkts auch eure erste NFT-Kollektion gelauncht, die Reddit Collectible Avatars. Zufrieden mit dem Ergebnis?

Wir haben einen großartigen Start hingelegt, vor allem in diesem schwierigen Markt. Wir haben Millionen dieser Avatare verschenkt, Tausende für feste Preise verkauft und das Geld kam einem Dutzend an Künstlern zugute. Ein Erfolg. Aber wir wollen, dass Millionen von Menschen digitale Güter an andere Konsumenten verkaufen. Wir befinden uns auf einer Reise des Wachstums.

Siehst du dabei auch einen Platz für Kryptowährungen auf Reddit?

Wir konzentrieren uns auf NFTs. Kryptowährungen sind zu komplex und riskant, besonders aus regulatorischer Perspektive. Sind sie ein Wertpapier – oder nicht? Es gibt nützliche Dinge, die man mit Kryptowährungen tun kann, aber es braucht hier mehr Klarheit.

Ich glaube aber auch, die Welt braucht vermutlich nur eine Kryptowährung – und das ist Bitcoin. Als Wertspeicher ist er nützlich. Ethereum ist als Applikationsplattform unglaublich, für mich aber keine Währung. Die anderen Use Cases wirken auf mich teilweise fragwürdig.

Redaktioneller Hinweis: Dieses Interview entstand in Zusammenarbeit mit BTC-ECHO-Redakteur Giacomo Maihofer.

