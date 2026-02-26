Polkadot explodiert um 25 Prozent: Nächster Halt Halving

Der Kurs von Polkadot legt kräftig zu. Was hinter dem Kurssprung steckt und wie sich das nahende Halving auf die Kryptowährung auswirkt.

Polkadot liefert die wohl überraschendste Rallye des Tages. Innerhalb von 24 Stunden schießt DOT um 25 Prozent nach oben und steigert seine Marktkapitalisierung um rund 552 Millionen US-Dollar. Das Handelsvolumen explodiert auf über 351 Millionen US-Dollar, während der Kurs von 1,24 auf 1,60 US-Dollar klettert. Es ist die stärkste Tagesperformance seit Monaten.

Der Kurssprung kommt nicht aus dem Nichts. Zum einen sorgt ein allgemein positives Marktumfeld im Zuge starker Nvidia Quartalszahlen für Rückenwind im Technologiesektor und am Krypto-Markt. Zum anderen rücken fundamentale Faktoren in den Fokus. Für den 14. März 2026 ist ein tiefgreifendes Tokenomics Update angekündigt. Die Gesamtmenge von DOT soll künftig auf 2,1 Milliarden begrenzt werden. Die jährliche Ausgabe sinkt von 120 Millionen auf 55 Millionen DOT, die Inflation von 6,8 auf 3,1 Prozent. Zusätzlich beflügelt eine ETF-Einreichung von Grayscale den momentanen Kursanstieg.

Ein Befreiungsschlag mit Ansage

Der Blick auf den Chart zeigt, wie dynamisch sich die Lage verändert hat. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich DOT zwischen 1,370 und 1,752 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,581 US-Dollar und damit deutlich über dem Vortagesniveau von 1,382 US-Dollar.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,64 Milliarden US-Dollar rückt Polkadot wieder stärker ins Blickfeld größerer Marktteilnehmer. Vor allem die Geschwindigkeit der Bewegung fällt auf. Nach einer längeren Phase der Schwäche gelingt dem Kurs ein impulsiver Ausbruch, der mehrere Widerstände auf einen Schlag überwindet.

Trendwende oder Strohfeuer?

Technisch betrachtet hat sich die Struktur klar verbessert. DOT notiert deutlich oberhalb des EMA 20 bei 1,429 US-Dollar. Seit dem Ausbruch bilden sich höhere Hochs und höhere Tiefs, was auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend hindeutet.

Gleichzeitig ist Vorsicht angebracht. Der RSI liegt bei über 80 Punkten und signalisiert eine überkaufte Situation. Nach solch steilen Bewegungen folgt häufig zumindest eine Phase der Abkühlung. Erste Unterstützungen liegen im Bereich um 1,567 US-Dollar. Darunter gewinnt die Zone um 1,426 US-Dollar an Bedeutung.

Auf der Oberseite bleiben 1,696 und 1,752 US-Dollar die unmittelbaren Hürden. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,752 US-Dollar könnte die Rallye in Richtung 2,00 US-Dollar verlängern. Scheitert der Kurs hingegen und fällt unter 1,567 US-Dollar zurück, wäre eine Korrektur in Richtung 1,25 US-Dollar nicht auszuschließen.

Warum die Tokenomics jetzt zählen

Fundamental könnte der März-Termin tatsächlich ein Wendepunkt sein. Die geplante Begrenzung der Gesamtmenge auf 2,1 Milliarden DOT beendet das bisher offene Emissionsmodell. Gleichzeitig halbiert sich die jährliche Ausgabe nahezu, während die Inflation deutlich sinkt.

In Kombination mit einem möglichen ETF-Produkt würde sich das Narrativ um Polkadot aufhellen. Weniger Angebotsdruck trifft auf potenziell steigende institutionelle Nachfrage. Genau diese Konstellation schürt eine Erwartungshaltung, die den Kurs momentan überproportional anziehen lässt.

Was bedeutet das jetzt?

Kurzfristig bleibt das Momentum klar auf Seiten der Käufer, doch die Indikatoren warnen vor Überhitzung. Nach einem Anstieg von 25 Prozent an nur einem Tag ist eine Konsolidierung wahrscheinlich.

Entscheidend wird sein, ob DOT Rücksetzer oberhalb von 1,426 US-Dollar verteidigen kann. Gelingt das, hätte die Bewegung das Potenzial, sich zu einer nachhaltigen Trendwende auszubauen. Kippt der Kurs jedoch deutlich darunter, könnte sich der aktuelle Impuls als reine Nachrichtenrallye entpuppen.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

