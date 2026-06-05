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So will der Bitcoin-Verband die Haltefrist retten: “Jede Mitzeichnung zählt”

Der Bitcoin Bundesverband will die steuerfreie Haltefrist für Kryptowährungen verteidigen und hat eine Petition beim Bundestag eingereicht. Doch welche politische Schlagkraft hat das Vorhaben? Ein Insider klärt auf.

Dominic Döllel
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Ein Bild des Plenums des Deutschen Bundestags.

Beitragsbild: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

 | Eine Petition soll den Bundestag unter Druck setzen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin und Kryptowährungen politisch unter Druck geraten könnte
  • Welche Erfolgschancen die Petition des Bitcoin Bundesverbandes im Bundestag tatsächlich hat
  • Weshalb die Marke von 30.000 Unterstützern für die Krypto-Branche besonders wichtig werden könnte
  • Wie der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes die aktuelle politische Lage einschätzt und welche Szenarien jetzt drohen

Der Bitcoin Bundesverband will die steuerliche Haltefrist für Kryptowährungen verteidigen. Am 30. Mai reichte die Organisation eine Petition beim Deutschen Bundestag ein. Ziel ist der Erhalt der bisherigen Regelung, nach der Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin und Co. nach einer Haltedauer von mehr als zwölf Monaten steuerfrei bleiben. Doch was passiert, wenn die Petition scheitert? Und welche politische Schlagkraft hat das Vorhaben? Das erklärt uns der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes.

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