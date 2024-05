In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Polkadot (DOT) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Polkadot: Deutet sich eine Trendwende an?

Polkadot handelt derzeit bei 7,20 US-Dollar und befindet sich seit geraumer Zeit in einer Phase der Konsolidierung. Ein deutliches Anzeichen dafür ist jedoch eine potenzielle Bodenbildung, die bei 6 US-Dollar begann und sich mit einem bullishen Umkehrmuster auf dem 4-Stunden-Chart manifestiert, dem doppelten Boden.

Es ist entscheidend, dass kein weiteres Tief erreicht wird. Dies ist auch auf dem Tageschart deutlich erkennbar. Der nächste Widerstand (rote Neckline auf dem Chart) wäre daher die Neckline des W-Patterns, das auf dem Tageschart bei 7,45 US-Dollar liegt.

Interessant ist zu beobachten, dass dieser Widerstand gestern erreicht wurde. Dies führte zu einer anfänglichen Reaktion der Bären, die den Kursanstieg vorerst verhinderten.

Die Exponential Moving Averages (EMAs) spielen ebenfalls eine wichtige Rolle: Knapp unterhalb der Neckline liegt der 200-Tage-EMA, der seit etwa 5 Tagen als starker Widerstand fungiert. Dies ist an den Tageskerzen der letzten 5 Tage ersichtlich, die unterhalb des EMAs geschlossen haben. Die Unterstützung für DOT (blaue Support-Linie im Chart) liegt bei 6,38 US-Dollar, was den Tiefpunkten des W-Patterns entspricht.

Polkadot-Chart mit möglichen Szenarien (Quelle: TradingView)

Polkadot: Indikatoren deuten Aufwärtspotenzial an

Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) zeigt weiterhin einen negativen Wert und verzeichnete seit dem 21. April ein bullishes Cross der Signallinie mit der Durchschnittslinie. Auch das Handelsvolumen ist im Vergleich zu den letzten Wochen relativ gering, was auf eine bevorstehende größere Bewegung hindeutet. Der RSI (Relative Strength Index) steht genau auf der neutralen 50-Punkte-Marke und zeigt derzeit keine klare Richtungstendenz an. Die Aufmerksamkeit sollte weiterhin auf Bitcoin gerichtet sein. Steigt Bitcoin weiter an, ist es wahrscheinlich, dass auch DOT den Durchbruch über die Neckline schaffen wird.

Indikatoren: MACD, Volumen und RSI (Quelle: TradingView)

Bitcoin als Leitbild

Bisher ist davon auszugehen, dass es, sofern Bitcoin sein aktuelles Niveau halten kann, ein großes Potenzial für viele Altcoins geben wird. Die Dominanz von Bitcoin ist in den letzten Tagen leicht gesunken, was zu einer phasenweise guten Performance bei den Altcoins geführt hat. Dennoch befindet sich die Bitcoin-Dominanz insgesamt in einem starken Aufwärtstrend. Eine klare “Altcoin-Season” ist bisher nicht erkennbar. Einzelne Coins haben jedoch durchaus das Potenzial, hinsichtlich der täglichen Performance Bitcoin zu übertreffen.

