In diesem Artikel erfährst du: Woran man eine Altcoin Season erkennt

Warum die Altcoin-Rallye bereits in diesem Mai starten könnte

Welche Arten an Altcoins in dieser Phase am meisten profitieren

Was dafür spricht, dass diesmal alles anders als in vorherigen Zyklen kommt

Wie Bitcoin ETFs, Wale und Memecoins die Markt-Dynamik verändern

In der aktuellen Marktphase führt Bitcoin das Feld an und nur wenige Altcoins schaffen es, das digitale Gold outzuperformen. Dies zeigt sich an der hohen Bitcoin-Dominanz, die typisch für die anfängliche Phase eines Bullruns ist. Diese ist seit dem Bärenmarkt-Tief deutlich angestiegen. Das neue in den Kryptomarkt strömende Kapital fließt also vor allem Bitcoin zu. Dennoch zeigen Indikatoren: Die Altcoin Season könnte jedoch schneller kommen, als viele denken.