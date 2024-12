Orange Christmas 5 Krypto-Geschenkideen zu Weihnachten

Weihnachten rückt immer näher und du stresst dich, weil du noch kein optimales Geschenk für diesen einen komischen Onkel hast, der ständig über Bitcoin redet? Dann bist du hier genau richtig. Wir geben dir in diesem Artikel fünf Krypto-Geschenkideen, die sich sowohl für Einsteiger als auch langjährige Enthusiasten anbieten.

1. BTC-ECHO+ Plus Abo

Egal, ob für Neuankömmlinge oder erfahrene Bitcoin-Trader: Wer sich im Bullenmarkt sicher bewegen will, braucht Zugang zu Informationen. Ein perfektes Geschenk hierfür: unser BTC-ECHO Plus+ Abo. Durch das Abo verpasst du keine News aus der Krypto-Branche. Dich erwarten spannende Hintergrundberichte, exklusive Interviews, Recherchen und detaillierte Reports.

Falls es etwas praktischer sein soll, empfehlen wir unsere Masterclasses. Lerne, wie du sicher in Krypto investieren kannst, meistere das Trading-Handwerk oder setze dich detailliert mit dem Bereich der dezentralen Finanzwelt auseinander.

2. Krypto-Steuersoftware

Dieser Moment kommt irgendwann bei jedem Krypto-Trader: die Angst vor den Steuern. Denn bei den Dokumentationspflichten (vor allem in Deutschland) kann es schnell passieren, dass man die Übersicht über die eigenen Trades verliert. Und dann kann es echt stressig werden, die eigene Transaktionshistorie nachzuvollziehen.

Damit das nicht passiert, kommt hier die nächste Geschenkidee: Ein Premiumabo bei einem Anbieter für Krypto-Steuersoftware. Einmal die eigene Wallet mit der Plattform verbunden, trackt es jede einzelne Transaktion. Für die Steuererklärung lädst du dir einfach den entsprechenden Bericht herunter und reichst den beim Finanzamt ein.

Beliebte Anbieter sind hier CoinTracking oder auch Blockpit.

3. Krypto-Sparplan

Der beste Weg, um in Bitcoin und Krypto-Assets zu investieren: ein Sparplan. Wer regelmäßig einen bestimmten Betrag investiert, muss sich um die hochvolatilen Kurse keine Sorgen machen. Denn er kauft zu einem Durchschnittspreis. Und langfristig. Auf diese Weise war Bitcoin bisher immer ein profitables Geschäft. Wie man einen Bitcoin-Sparplan einrichtet, lest ihr hier. Zu den besten Anbietern geht es hier entlang.

4. Bitcoin verschenken

Für wen der Sparplan keine Option ist, der kann auch einfach direkt Bitcoin, Ethereum und Co. verschenken. Dieses Geschenk bietet sich insbesondere an, um Neulinge an das Thema Kryptowährungen heranzuführen.

Wie du dabei vorgehen kannst, liest du hier: So verschenkst du Bitcoin zu Weihnachten

5. Hardware Wallet

Am Ende kommt es aber vor allem darauf an, deine Krypto-Assets sicher zu verwahren. Die sicherste Methode dabei immer noch: eine Hardware Wallet. Hier gibt es wirklich eine breite Auswahl – von Ledger, über Trezor und NGRAVE, bis hin zur BitBox.

In unserem Wallet-Vergleich kannst du schauen, welche digitale Geldbörse dir am meisten zusagt.