Ein Bitcoin kostet derzeit knapp 100.000 US-Dollar. Dennoch bietet sich BTC als außergewöhnliches und erschwingliches Weihnachtsgeschenk an. Erfahre, wie du am besten vorgehst.

So verschenkst du Bitcoin zu Weihnachten

In diesem Artikel erfährst du: Was für und gegen Bitcoin als Weihnachtgeschenk spricht

Wie das Verschenken über eine Kryptobörse, Paper- oder Hardware-Wallet funktioniert

Was steuerlich zu beachten ist

Du hast keine Lust bei den Weihnachtsgeschenken wieder auf übliche Präsente wie Bücher, Socken oder Gutscheine zurückzugreifen? Dann könnte Bitcoin eine willkommene Abwechslung sein. Vielleicht handelt es sich bei dem Beschenkten um einen Krypto-Kenner, der den Wert deiner Aufmerksamkeit sofort zu schätzen weiß. Bitcoin als Geschenk bietet sich aber insbesondere auch an, um Neulinge an das Thema Kryptowährungen heranzuführen. So kannst du vorgehen.

