Der Kurs der Layer-2 Skalierungslösung #Optimism (OP) könnte in den kommenden Wochen weiter an Fahrt aufnehmen. Welche Kurslevels nun relevant werden, erfährst du in der neuen Kursanalyse.

Die auf Ethereum basierende Layer-2-Skalierungslösung Optimism (OP) kann sich in diesem Monat zwar weiter erholen, für eine Rückeroberung des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage (EMA200) bei 1,65 US-Dollar reichte es bisher jedoch nicht. Neben der Erholungstendenz am Kryptomarkt profitierte der OP-Kurs von der Implementation des Bedrock-Updates am 7. Juni. Das bisher wichtigste Upgrade sorgte unter anderem für eine Reduktion der Transaktionskosten bei gleichzeitig höherer Effizienz.

Auch die Entwicklerfreundlichkeit wurde durch das Update im Vormonat weiter verbessert. Ausgehend vom Jahrestief bei 0,88 US-Dollar um 66 Prozentpunkte auf momentan 1,48 US-Dollar. Damit handelt der OP-Kurs zwar wieder oberhalb des EMA50 (orange), erst ein Sprung über den EMA200 (blau) würde jedoch weitere Aufwärtsdynamik entfachen. Ein nachhaltiger Rückfall unter die grüne Aufwärtstrendlinie dürfte das Chartbild hingegen erneut eintrüben.

Optimism: Bullishe Kursziele für die kommenden Wochen

