App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2,28 T
Hyperliquid-Kurs68,43 -4.92%
Bitcoin-Kurs66.357,78 -1.22%
Ethereum-Kurs2.119,00 -0.33%
XRP-Kurs1,16 -2.55%
BNB-Kurs614,06 -0.56%
Hyperliquid-Kurs68,43 -4.92%
Solana-Kurs85,67 -1.99%
TRON-Kurs0,291217 -0.28%
Dogecoin-Kurs0,072134 -1.97%
Cardano-Kurs0,179080 -2.28%
Zcash-Kurs946,66 -9.85%
Chainlink-Kurs9,90 -2.57%
Pi Network-Kurs0,082918 -0.12%
Marktupdate 

Öl treibt die Preise hoch: Krypto-Markt steht vor einem heiklen Nachmittag

Die nächste Fed-Sitzung rückt näher und die Zinserwartungen bleiben offen. Der heutige Inflationsbericht dürfte dafür neue Hinweise liefern.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt das Gebäude der Federal Reserve

Beitragsbild: Shutterstock

 | Es kann kurzfristig zu starken Marktbewegungen kommen

Die CPI-Daten aus den USA erscheinen heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Erwartet wird für August ein Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Fed schaut bei ihrem Zinsentscheid auf mehrere Inflationsmaße, der heutige Bericht dürfte die Erwartungen für die Sitzung am 15. und 16. September jedoch noch einmal deutlich verschieben.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist zuletzt deutlich gestiegen / Quelle: CME Group

Besonders heikel bleibt der Ölpreis: Brent notiert am Morgen bei knapp 105 US-Dollar je Barrel und ist damit seit Jahresbeginn stark gestiegen. Ein Grund dafür sind die erneuten Angriffe im Iran-Konflikt sowie die stark eingeschränkten Öltransporte durch die Straße von Hormus. Bleibt Energie länger so teuer, kann die Inflation weiter anziehen und den Spielraum der Fed für unveränderte Zinsen verkleinern.

Krypto gibt nach

Am Krypto-Markt überwiegen vor der Veröffentlichung die Verluste. Bitcoin handelt bei rund 77.112 US-Dollar und verliert auf Tagessicht 1,55 Prozent. Ethereum steht bei 2.458 US-Dollar und gibt 0,73 Prozent ab, Solana fällt mit einem Minus von 2,19 Prozent wieder knapp unter die Marke von 100 US-Dollar. XRP notiert bei rund 1,35 US-Dollar.

Lest auch
Makro-Ausblick Bitcoin bis 2027: Diese drei Szenarien könnten den nächsten Zyklus prägen

Steigen die Verbraucherpreise stärker als erwartet, dürfte eine Zinserhöhung in der kommenden Woche wahrscheinlicher werden. Das wäre für Bitcoin und andere Kryptowährungen tendenziell negativ, weil höher verzinste und vergleichsweise sichere Anlagen dadurch attraktiver werden. Fallen die Daten schwächer aus, könnte dagegen die Aussicht auf unveränderte Zinsen wieder steigen.

Auch bei den US Spot ETFs floss zuletzt Kapital ab. Gestern verzeichneten die Bitcoin ETFs Nettoabflüsse von 282.56 Millionen US-Dollar, während aus den Ethereum-Produkten weitere 29,76 Millionen US-Dollar abflossen.

Um 14:30 Uhr dürften deshalb sowohl die traditionellen Finanzmärkte als auch der Krypto-Markt besonders stark auf die Veröffentlichung reagieren.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt Lars Klingbeil und Friedrich Merz
Krypto in DACHKrypto-Haltefrist vor dem Aus: Linke wirft Klingbeil Kniefall vor der Lobby vor
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
On-Chain-AnalyseXRP verliert wichtige Zone: Diese Marken könnten jetzt angelaufen werden
RWA Coins vor der Wall Street.
Von ETH bis XRPRWA-Boom: Welche Coins tatsächlich von der Tokenisierung profitieren
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,432362
9.81%
Ether.fi
0,580382
7.40%
Polkadot
0,997112
4.35%
​​Stable
0,025601
3.72%
Uniswap
5,30
2.36%
Venice Token
20,70
1.86%
Jupiter
0,201750
1.48%
Gate
7,95
0.98%
Litecoin
45,64
0.90%
Figure Heloc
0,889664
0.79%
Zcash
946,66
-9.85%
Bitcoin Cash
194,83
-9.14%
Bittensor
202,76
-6.76%
Algorand
0,079227
-6.29%
VeChain
0,006467
-6.04%
Pump.fun
0,003232
-5.95%
Canton
0,084795
-5.41%
Hyperliquid
68,43
-4.92%
Kaspa
0,030420
-4.53%
POL (ex-MATIC)
0,079761
-4.45%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren