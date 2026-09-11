Die nächste Fed-Sitzung rückt näher und die Zinserwartungen bleiben offen. Der heutige Inflationsbericht dürfte dafür neue Hinweise liefern.

Öl treibt die Preise hoch: Krypto-Markt steht vor einem heiklen Nachmittag

Öl treibt die Preise hoch: Krypto-Markt steht vor einem heiklen Nachmittag

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CPI-Daten aus den USA werden heute um 14:30 Uhr veröffentlicht.

Ölpreise und Inflation könnten die Zinsentscheidungen der Fed beeinflussen. â³

Krypto-Markt zeigt vor den Daten überwiegend Verluste. â³

Nettoabflüsse bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs deuten auf Marktunsicherheit hin. â³

Die CPI-Daten aus den USA erscheinen heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Erwartet wird für August ein Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Fed schaut bei ihrem Zinsentscheid auf mehrere Inflationsmaße, der heutige Bericht dürfte die Erwartungen für die Sitzung am 15. und 16. September jedoch noch einmal deutlich verschieben.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist zuletzt deutlich gestiegen / Quelle: CME Group

Besonders heikel bleibt der Ölpreis: Brent notiert am Morgen bei knapp 105 US-Dollar je Barrel und ist damit seit Jahresbeginn stark gestiegen. Ein Grund dafür sind die erneuten Angriffe im Iran-Konflikt sowie die stark eingeschränkten Öltransporte durch die Straße von Hormus. Bleibt Energie länger so teuer, kann die Inflation weiter anziehen und den Spielraum der Fed für unveränderte Zinsen verkleinern.

Krypto gibt nach

Am Krypto-Markt überwiegen vor der Veröffentlichung die Verluste. Bitcoin handelt bei rund 77.112 US-Dollar und verliert auf Tagessicht 1,55 Prozent. Ethereum steht bei 2.458 US-Dollar und gibt 0,73 Prozent ab, Solana fällt mit einem Minus von 2,19 Prozent wieder knapp unter die Marke von 100 US-Dollar. XRP notiert bei rund 1,35 US-Dollar.

Steigen die Verbraucherpreise stärker als erwartet, dürfte eine Zinserhöhung in der kommenden Woche wahrscheinlicher werden. Das wäre für Bitcoin und andere Kryptowährungen tendenziell negativ, weil höher verzinste und vergleichsweise sichere Anlagen dadurch attraktiver werden. Fallen die Daten schwächer aus, könnte dagegen die Aussicht auf unveränderte Zinsen wieder steigen.

Auch bei den US Spot ETFs floss zuletzt Kapital ab. Gestern verzeichneten die Bitcoin ETFs Nettoabflüsse von 282.56 Millionen US-Dollar, während aus den Ethereum-Produkten weitere 29,76 Millionen US-Dollar abflossen.

Um 14:30 Uhr dürften deshalb sowohl die traditionellen Finanzmärkte als auch der Krypto-Markt besonders stark auf die Veröffentlichung reagieren.