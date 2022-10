Non-fungible Token Generative NFTs auf der Tezos Blockchain￼

Mit dem stetigen Aufstieg der Blockchain gewinnen immer mehr Anwendungsfälle an Popularität. Ein beliebter Anwendungsfall sind Blockchain-basierte digitale Token, die das Eigentum an bestimmten digitalen Assets darstellen und zu Anlagezwecken genutzt werden können: Non-fungible Token. Ein neuer Trend in dem Bereich sind generative NFTs, etwa auf Tezos. Doch wie funktioniert das?

NFTs – Ein Blick in die Vergangenheit

Expert:innen streiten sich noch immer über den tatsächlichen Ursprung von NFTs. In der überwiegenden Mehrheit besteht jedoch der Konsens, dass der erste Schritt in Richtung NFTs mit dem Konzept der “coloured coins” im Jahr 2012 von Meni Rosenfeld gemacht wurde. Die Idee bestand darin, das Eigentum an realen Vermögenswerten auf der Blockchain darzustellen und zu verwalten. Ein zusätzliches “Token”-Element sollte die Verwendung bestimmen und bestimmte Token unverwechselbar und einzigartig machen. Das Konzept wurde jedoch aufgrund der technischen Einschränkungen der Bitcoin-Blockchain nie vollständig umgesetzt.

Das erste bekannte NFT wurde 2014 von dem Künstler Kevin McCoy unter dem Namen “Quantum” auf der Namecoin Blockchain gemintet. Hierauf folgten viele weitere Experimente auf unterschiedlichen Blockchains und Plattformen. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Bitcoin-Blockchain nie als Datenbank für Token gedacht war, um den Besitz von realen Vermögenswerten zu repräsentieren, im Gegensatz zur Ethereum-Blockchain – die aktuell führende NFT-Plattform. Die große Verlagerung von NFTs auf Ethereum wurde durch die Einführung von Token-Standards unterstützt. Token-Standards stellen Leitlinien für Entwickler zur Erstellung, Ausgabe und Verwendung neuer Token in Übereinstimmung mit der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie zur Verfügung und ermöglichen es, Token einfacher und schneller zu entwickeln.

Die ersten NFT-Serien: CryptoPunks und CryptoKitties

Die Softwareentwickler John Watkinson und Matt Hall erstellten im Jahr 2017 eine Serie von NFTs auf der Ethereum-Blockchain mit dem Namen “CryptoPunks“. Diese gelten heute als eine der ersten NFTs-Serien und wurden ursprünglich sogar kostenlos an Blockchain-Nutzer herausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich noch niemand vorstellen, dass diese NFTs im Jahr 2022 für Millionen von Euro gehandelt werden. Kurze Zeit später wurde die NFT-Serie “CryptoKitties” eingeführt. CryptoKitties ist ein virtuelles Spiel, das auf der Ethereum-Blockchain basiert und es den Spieler:innen ermöglicht, virtuelle Katzen zu adoptieren, zu züchten und zu handeln. Nach der Entwicklung dauerte es nicht lange, bis das Spiel Ende 2017 zu einer viralen Sensation wurde.

Nach dem großen Erfolg haben Entwickler und Herausgeber begonnen, die Idee von NFTs weiterzuentwickeln und sie stärker in einem Ökosystem zu integrieren. NFTs erlangten mehr und mehr öffentliche Aufmerksamkeit und konnten im Jahr 2021 ihren nächsten großen Schritt in Richtung Mainstream machen. Die Themen NFTs und Metaverse wurden von bekannten Zeitungen aufgegriffen, und selbst etablierte Unternehmen begannen sich für sie zu interessieren und schließlich in Verbindung mit ihren Produkten anzubieten.

Nach wie vor eine Erfolgsgeschichte

Der Erfolg ist keine Überraschung, wenn man sich die globale Marktkapitalisierung für Top-Sammlerstücke und NFT-Token ansieht. Trotz des aktuellen “Krypto-Winters” beträgt die Marktkapitalisierung immer noch über 20 Milliarden US-Dollar bei einem Handelsvolumen von über 4,2 Milliarden US-Dollar. Das beispielhafte und berühmte NFT-Projekt “Bored Ape Yacht Club” macht rund 10 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aus und zeigt damit die unbestreitbare Nachfrage nach NFTs auf dem Markt. Die Nachfrage lässt sich aber auch aus den verschiedenen Marktinitiativen zur Einführung von NFT-Plattformen ableiten. Neben traditionellen Plattformen wie Rarible oder OpenSea haben weitere CeFi-Unternehmen wie Coinbase, Binance oder Crypto.com ihren ganz eigenen Marktplatz für digitale Kunst und Sammlerstücke eingeführt. Die Marktzeichen deuten auf eine klare Tendenz zur Etablierung des NFT-Geschäfts hin.

NFTs bieten neue Chancen

Von traditioneller Kunst lassen sich NFTs insbesondere bei der Betrachtung der Ertragsfähigkeit abgrenzen. Während Künstler:innen nicht vom Weiterverkauf physischer Kunst profitieren, können die digitalen Pendants eine sogenannte “Creator Fee” enthalten, die oft als “NFT Royalty” bezeichnet wird. Oft liegen diese Gebühren zwischen 5 und 10 Prozent, was eine Umsatzbeteiligung für den Ersteller bei jedem Weiterverkauf impliziert. Das Honorar wird von Anfang an von der Künstlerin festgelegt und berechnet sich prozentual aus dem Verkaufspreis. Dies wird durch den Einsatz von Smart Contracts sichergestellt.

Neben dem Potenzial zur Demokratisierung des Geschäfts bieten NFTs weitere nennenswerte Vorteile. Beispielsweise können Künstler:innen ihre Kunst und Arbeit digital teilen und so innerhalb von Sekunden einem weltweiten Publikum direkt zugänglich machen. Beim klassischen Kauf- und Verkaufsprozess gibt es keine Einschränkungen, da Transaktionen Peer-to-Peer unter Verwendung von Wallets durchgeführt werden. Die einzigen Voraussetzungen sind ein Gerät, eine Internetverbindung und eine öffentliche Adresse. Der Handel mit NFTs wie Kunst, Musik oder Sammlerstücken kann auf digitale und reibungslose Weise erfolgen. Weitere Besonderheiten:

Einzigartigkeit : Weil ein NFT nicht direkt austauschbar ist (anders als ein Euro- oder Dollarschein)

: Weil ein NFT nicht direkt austauschbar ist (anders als ein Euro- oder Dollarschein) Transparenz: Jeder Token hat einen Besitzer / eine Besitzerin und die vollständige Historie ist online zugänglich

Jeder Token hat einen Besitzer / eine Besitzerin und die vollständige Historie ist online zugänglich Ökosystem: Derzeit existiert jeder NFT auf einem bestimmten Blockchain-Ökosystem, wodurch eine Blockchain-übergreifende Übertragung (noch) nicht möglich ist

Ethereum als führende Blockchain für NFTs

Wenn man überlegt, NFTs zu kaufen, stellt sich irgendwann folgende Frage: Auf welcher Blockchain möchte ich sie kaufen? Erfahrene Käufer:innen wissen, dass die Ethereum-Blockchain die größte Community aufweist, nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Entwickler:innen, sondern auch in Bezug auf die Anzahl der NFT-Projekte, die auf ihrem Main Layer basieren. Dabei kann auch auf den Standard “ERC-721” verwiesen werden, der von Ethereum und seiner Community zur Erstellung von NFTs etabliert wurde.

Bis heute ist Ethereum die beliebteste Blockchain für Smart Contracts und das NFT-Ökosystem. Allerdings fordern viele andere aufstrebende Projekte wie Polkadot, Cardano oder Tezos den Amtsinhaber heraus. Trotz des Marktvorteils leidet Ethereum unter Skalierungsproblemen, was sich direkt auf verschiedene Kryptoprojekte auswirkt, die Ethereum als ihre Hauptgrundlage gewählt haben. Ein großes Problem im Zusammenhang mit dem NFT-Handel sind die starken Auswirkungen der Gas Fees. Abhängig vom On-Chain-Datenverkehr können die Gasgebühren innerhalb von Sekunden in die Höhe schnellen und Transaktionen aus Benutzersicht unattraktiv machen. Gas Fees, die fast so hoch sind wie der Transaktionswert, sind für Ethereum-Nutzer:innen keine Seltenheit. Die folgende Abbildung zeigt die Volatilität der Gasgebühren innerhalb einer Woche. Je nach Verkehr kann die Gebühr vom gewählten Tag und der gewählten Uhrzeit abweichen. Daher ist es ratsam, den Traffic zu überprüfen, bevor eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain ausgeführt werden soll.

Abbildung 1: Exemplarische Gas Fees nach Zeit und Tag. Quelle: Ethereumprice.org (2022)

Trend zu Generativen NFTs

Ein aktueller Trend im NFT-Ökosystem sind sogenannte generative NFTs. Durch die Verwendung von Algorithmen und Codezeilen stellt die generative Künstlerin ein Kunstwerk bereit, dessen Eigenschaften zufällig erstellt werden und zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung noch nicht bekannt sind. Dadurch wird im Vergleich zu traditionellen Werken eine zusätzliche Ebene der Einzigartigkeit hinzugefügt. Die Künstler:innen bestimmen die maximale Anzahl vorhandener Stücke und bieten diese für den Minting-Prozess an.

Abhängig von der subjektiven Meinung mögen einige davon sprechen, dass künstliche Intelligenz verwendet wird, um diese einzigartigen Token zu generieren. Es ist immerhin gesichert zu sagen, dass die generativen NFTs durch Smart Contracts erstellt werden, die u.a. auch die On-Chain-Speicherung sicherstellen. Mit dem Start des Minting-Prozesses generiert die “Maschine” die Merkmale für die NFT. Man kann es mit dem Beispiel eines Bored Ape NFTs vergleichen, das verschiedene Merkmale wie das Tragen eines weißen Hutes oder das Besitzen von Laseraugen aufweist. Jeder Minting-Prozess führt zu einer neuen einzigartigen Version eines Affen mit unterschiedlichen Eigenschaften.

NFT-Alternative: Tezos

Einer der aufstrebenden Blockchain-Herausforderer für das NFT-Geschäft ist Tezos mit seinem nativen Token Tez (XTZ). Tezos hat sich auf die Nutzung von Smart Contracts spezialisiert und beabsichtigt damit, eine modernere und skalierbarere Infrastruktur bereitzustellen als seine Vorgänger. Inhaber von Tez haben das Recht, über Vorschläge (On-Chain-Governance) abzustimmen, um zur Entwicklung der Proof-of-Stake-Blockchain beizutragen. Transaktionen werden daher von sogenannten “Bakern” validiert und der Blockchain hinzugefügt, die in Tez belohnt werden.

Generative NFTs auf Tezos im Selbsttest

Um die proklamierten Vorteile im Vergleich zu Konkurrenten wie Ethereum bewerten zu können, haben wir das Tezos-Ökosystem durch den Kauf generativer NFTs getestet. Zunächst einmal haben wir uns für ein bestimmtes Wallet entschieden, um Tez zu kaufen. In unserem Fall haben wir die Browser-Wallet “Kukai” getestet und Tez im Gegenwert von 150 US-Dollar über MoonPay gekauft.

Abbildung 2: Kauf von Tez via MoonPay. Quelle: eigener Screenshot.

Wir haben 4,71 € Bearbeitungsgebühr und 0,41 € Netzwerkgebühr bezahlt. Somit beträgt die Nettosumme für unsere Anlagezwecke 144,88 €. Die Tez wurden an unsere öffentliche Adresse im Kukai Wallet übertragen.

Nach Erhalt des nativen Zahlungstokens haben wir verschiedene NFT-Marktplätze innerhalb von Tezos erkundet. Die gängigsten und bekanntesten Plattformen sind Objkt.com, teia und fx(hash). Letzteres ist auf generative NFTs spezialisiert und zieht unsere Aufmerksamkeit für mehrere Kunstwerke auf sich. Ein beispielhafter NFT wurde ausgewählt und zum Preis von 3 Tez gemintet. Die Transaktion muss im Kukai Wallet durch die Eingabe eines selbstgewählten Passworts bestätigt werden.

Abbildung 3: Minting eines generativen NFTs. Quelle: fxhash.com, 2022.

Nach dem Klick auf den Button „Reveal“ erledigt der Code seine Arbeit und generiert zufällig die Features für das NFT. Abbildung 4 zeigt den finalen generativen NFT, die wir in unserem Kukai Wallet erhalten haben. Beim Vergleich mit dem Beispiel in Abbildung 3 werden die Unterschiede im Aussehen deutlich (z.B. andere Farbe der Maske, andere Farbe des Hintergrunds).

Abbildung 4: Resultat des Minting-Prozesses. Quelle: fxhash.com, 2022.

Der Kauf des generativen NFT in unserem Beispiel kostet 3 Tez, was ungefähr 5,00 US-Dollar entspricht. Abbildung 5 zeigt einen Screenshot der Gesamtkosten für unsere Transaktion.

Abbildung 5: Gesamtkosten für NFT-Kauf über fx(hash). Quelle: eigener Screenshot vom Kukai Wallet, 2022.

Zusätzlich zum Kaufpreis fallen eine zusätzliche Gebühr sowie Lagerkosten an. Beide Gebühren betragen zusammen etwa 0,16 Tez, was etwa 0,25 $ entspricht. Dieses Beispiel (neben vielen Weiteren aus unserem Selbsttest) bestätigt die allgemeine Wahrnehmung, dass die Transaktionsgebühren innerhalb des Tezos-Universums gering ausfallen.

Fazit und Ausblick

Unser angeführter Selbsttest zeigt, dass es im Tezos-Ökosystem eine Vielzahl adäquater NFT-Marktplätze zur Auswahl steht. Sie können sich u.a. in der inhaltlichen Spezialisierung wie generative, musikalische oder nachhaltige NFTs unterscheiden. Von den Kosten her machen sie nur einen Bruchteil des Kaufpreises aus. Es fallen keine Gas Fees an, die vom Traffic der Blockchain abhängig sind.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die Tezos-Blockchain ein guter Ausgangspunkt für Interessierte ist, um mit dem Kauf von NFTs zu beginnen, da sie einfach und kostengünstige Einstiegsmöglichkeit bietet. Und das unabhängig davon, ob es sich um den Kauf eines generativen oder “normalen” NFTs handelt. Generell lässt sich sagen, dass ein breites Angebot an unterschiedlichen Blockchains mit unterschiedlichen NFT-Marktplätzen für ein funktionierendes Ökosystem unabdingbar ist. Dabei geht es nicht darum, bestehende NFT-Blockchains zu kritisieren, sondern vielmehr zusätzliche Alternativen für Nutzer:innen aufzuzeigen. Die NFT-Industrie sowie der Fortschritt in der digitalen Kunst stecken noch in den Kinderschuhen und man kann weitere spannende Entwicklungen für die Zukunft erwarten.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass keiner dieser Inhalte eine Finanz- oder Anlageberatung darstellt.

Über die Autoren

Cam-Duc Au ist als Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Frankfurt am Main, Essen & Düsseldorf sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am isf Institute for Strategic Finance tätig. Nebenbei promoviert er an der Masaryk Universität in Brünn im Bereich Krypto-Robo-Advisory. Hauptberuflich ist er als Manager Beteiligungen beim P. Keppler Verlag angestellt, wo er gemeinsam mit CEO Michael Reuther digitale Trendthemen rund um das Verlags- und Finanzwesen begleitet. Die Ausführungen stellen die persönliche Meinung des Autors dar, die nicht notwendigerweise mit der des Arbeitgebers übereinstimmen muss.

Marcel Grimm ist Digital Asset Consultant bei LPA, Portfolio Analyst bei Decentralized Capital, selbstständiger DeFi Consultant, Mentor im DeFi Talents Programm und DeFi Advisor bei ITSA. Seine größte Priorität ist es, Unternehmen, Banken und Asset Manager dabei zu helfen, die Vorteile der Nutzung exponentieller Technologien wie Blockchain zu verstehen und anzuwenden. Er engagiert sich leidenschaftlich in der Blockchain-Community, veranstaltet regelmäßig Meetups in Frankfurt und hilft Neulingen sich in der Welt von Blockchain, DeFi und NFTs zurechtzufinden.