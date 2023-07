Wenn Jack Dorsey ein Kryptoprojekt anpreist, gleicht das einem Ritterschlag in der Bitcoin-Szene. Die neueste Empfehlung des Twitter-Gründers ist Nodeless. Ein Projekt, mit dem Händler in ihren Shops Bitcoin On-Chain oder über das Lightning-Netzwerk empfangen können. Und das Ganze äußerst unkompliziert. IT-Kenntnisse sind nicht nötig. Seitdem Dorsey den Bezahl-Service auf Social-Media geteilt hat, erfährt das Projekt einen kleinen Hype. Doch was ist so besonders an Nodeless und worin unterscheidet es sich von bereits vorhandenen Lösungen?

So funktioniert Nodeless

Mit Nodeless können Händler eine Funktion auf ihren Websites und Onlineshops integrieren, die es ihnen ermöglicht, Bitcoin zu empfangen. Dabei spielt das Lightning-Netzwerk eine wichtige Rolle. Um Neulingen den Sprung in die Kryptowelt zu erleichtern, gibt es bei Nodeless einige Besonderheiten, die das Projekt auszeichnen. Das wichtigste Feature steckt schon im Namen. Wer Nodeless benutzt, betreibt keinen eigenen Netzwerkknoten (Node). Die Zahlungen laufen über einen Knoten des Unternehmens. Das verringert den Verwaltungsaufwand beim Nutzer, erfordert weniger technische Expertise und erhöht damit die Benutzerfreundlichkeit.

Die zweite große Besonderheit besteht darin, dass Nutzer von Nodeless kein KYC-Verfahren durchlaufen müssen, um den Service zu verwenden. Weil Nodeless die Zahlungen nahezu direkt an die Nutzeradressen weiterleitet, gilt das Unternehmen nicht als Verwahrer (Custodian). Daher entfallen für das Projekt bestimmte regulatorische Anforderungen.

Spagat zwischen Nutzerfreundlichkeit und Coin-Kontrolle

Das hohe Maß an Nutzerfreundlichkeit hat allerdings seinen Preis. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, wie zum Beispiel BTC-Pay Server, behält das Unternehmen die Kontrolle über den Lightning-Knoten. Heißt: Die Kunden besitzen eine eigene Bitcoin- beziehungsweise Lightning-Adresse und verfügen auch vollumfänglich über diese. Der Zugang zum Netzwerk (also der Knoten) wird jedoch von Nodeless kontrolliert.

Es handelt sich daher um keine Wallet, sondern ein Gateway. Theoretisch kann Nodeless also Nutzer vom Netzwerk abschneiden. Zum Beispiel, wenn die Regierung verfügt, den Service einzufrieren. Auf die Bitcoin der Kunden-Adressen kann auf diese Weise allerdings nicht zugegriffen werden. “Wir versuchen, die unzensierbare Privatsphäre der Bitcoin-Only Grundsätze von BTC-Pay Server zu imitieren, obwohl wir den Knoten betreiben”, sagte der Nodeless-Entwickler, der im Netz nur unter dem Pseudonym UTXO auftritt, in einem Interview.

Router oder Verwahrer?

Um zu verstehen, was UTXO damit meint, lohnt es sich, einen Blick auf die Funktion des Lightning-Neztwerks zu werfen. Das Lightning-Netzwerk baut auf der Bitcoin Blockchain auf. Es wurde entwickelt, weil das Hauptnetzwerk von Bitcoin zu langsam und zu teuer für kleine Zahlungen im Alltag ist. Lightning kann viel mehr Transaktionen in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten abwickeln. Es besteht aus einem Netz von Knoten, den Nodes.

Kommt es zu einer Transaktion, zum Beispiel zwischen Händler und Kunden, dann sucht sich das digitale Geld seinen Weg vom Sender (Kunde) zum Empfänger (Händler). Dazu läuft es über mehrere dieser Knotenpunkte. Vergleichbar mit einem Auto, das von München nach Berlin fährt und dabei aufgrund der Infrastruktur durch mehrere andere Städte fahren muss, um sein Ziel zu erreichen.

Das Besondere bei Lightning ist, dass im Ziel nicht das gleiche Auto in Berlin ankommt, das in München losgefahren ist (allerdings eines im gleichen Wert). Man kann es sich so vorstellen, dass der Fahrer bei jedem Zwischenstopp (Node) in ein anderes gleichwertiges Fahrzeug umsteigt und damit weiterfährt. Ähnlich wie bei einem Kugelpendel, bei dem das Eintreffen einer Kugel den Ausschlag der gegenüberliegenden bedingt. Im Lightning-Netzwerk ist dieser Prozess automatisiert. Man spricht in diesem Fall vom Routing, weil das Geld auf einer Route weitergeleitet wird.

Lightning-Imitation?

Von Verwahrung ist die Rede, wenn das Geld für eine Zeit an einem Ort verweilt. Diese Funktion übernehmen die Wallets. Und hier wird es knifflig. Denn während eine Transaktion auf dem Weg ist, liegt das Geld für einen kurzen Moment bei den Knoten-Adressen (Beim Umsteigen – um in der Auto-Metapher zu bleiben). Daher sind die Grenzen zwischen Verwahrung und Routing nicht ganz trennscharf.

“Wir versuchen, mehr wie ein Lightning-Router zu sein”, so UTXO. Er erklärt: “Wir haben die App so aufgebaut, dass wir bei jedem Zahlungseingang, d.h. wenn wir eine Zahlung von Ihrer App oder Ihrem Online-Shop akzeptiert haben, diese sofort an Ihre Adresse senden”. Den letzten Umstieg in einen anderen Wagen vor dem Ziel übernimmt also Nodeless. Damit geben Nutzer einen Teil ihrer Coin-Kontrolle ab, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Im letzten Schritt imitiert der Nodeless-Dienst also die automatisierte Routing-Funktion.

Für Hardliner und Trustless-Puristen ist also weiterhin der Service von BTC-Pay Server zu empfehlen. Für Händler, die Bitcoin-Zahlungen anbieten wollen, dies aber möglich unkompliziert, stellt Nodeless allerdings eine gute Lösung dar. Sowohl technisch als auch in puncto Onboarding baut das Projekt Hürden ab und treibt somit die Krypto-Adaption weiter voran. Und zwar ganz ohne KYC.