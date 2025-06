Die neueste Untersuchung eines Think Tanks zum Digitalen Euro sieht den Sektor vor einer Zeitenwende. Stablecoins könnten den Euro stärken – aber auch in die Irrelevanz verdrängen.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Stablecoins die globale Finanzwelt transformieren

Wie sie sich vom Krypto-Markt entkoppelt haben

Welche geopolitischen Risiken sich daraus für den Euro-Raum ergeben

Wie du vom Stablecoin-Hype profitieren kannst

Ein Whitepaper der Digital Euro Association (DEA) mit dem Titel “The Role of Stablecoins in Financial Sovereignty” untersucht die Auswirkungen von Stablecoins auf die finanzielle Souveränität, insbesondere in Europa. Den Aufstieg von USDT und Co. beschreiben die Autoren als Schlüsselmoment in der Evolution der globalen Finanzwelt. Die Autoren sehen darin jedoch auch die Gefahr einer “digitalen Dollarisierung” und die Erosion der finanziellen Unabhängigkeit des Euroraums.

