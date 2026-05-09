Nutzer von Revolut dürften kurz große Augen gemacht haben, als der Bitcoin-Kurs plötzlich auf zwei Cent fiel. Inzwischen wurde die Panne behoben.

Bitcoin crasht auf 2 Cent: Was war bei Revolut los?

Bitcoin crasht auf 2 Cent: Was war bei Revolut los?

Bei der Finanz-App Revolut kam es am Freitag offenbar zu fehlerhaften Kursangaben für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Auf Screenshots, die auf X veröffentlicht wurden, war zeitweise ein Bitcoin-Kurs von rund 39.900 US-Dollar zu sehen.

Einige Nutzer erhielten zusätzlich Push-Mitteilungen, in denen Bitcoin angeblich ein neues 52-Wochen-Tief bei lediglich zwei Cent erreicht habe. Auch bei XRP, Solana sowie USDT und USDC kam es laut Nutzerberichten kurzzeitig zu heftigen Kursabweichungen.

UPDATE: It wasn’t just Bitcoin.

Multiple coins on Revolut appeared to flash-crash/glitch at the same time.



Looks like a pricing/chart glitch — but for a few seconds, everyone thought they discovered the biggest crypto discount of all time.#Crypto #Bitcoin #Revolut pic.twitter.com/fIelIbAOor — Dave Flowman (@_btcd) May 8, 2026

Revolut bestätigte die technischen Probleme später über den offiziellen Support-Kanal auf X. Dort erklärte das Unternehmen: “Wir erleben derzeit Probleme, die einige Funktionen der App beeinträchtigen”. Nutzer wurden zudem aufgefordert, die offizielle Statusseite des Unternehmens für weitere Updates zu beobachten.

Fehler wieder behoben

Die fehlerhaften Kursdaten seien inzwischen korrigiert worden, teilte das Unternehmen mit. Weitere Details zur Ursache würden derzeit geprüft.

Als Ursache für die fehlerhaften Kursanzeigen gilt ein Problem innerhalb der Preis-Infrastruktur von Revolut. Da der Anbieter externe Kursdaten nutzt, könnte bereits ein fehlerhafter Datenpunkt die starken Ausschläge ausgelöst haben. Der Vorfall verdeutlicht umso mehr die Bedeutung stabiler Datenquellen am Krypto-Markt.

Du möchtest mit verlässlichen Kursangaben in Bitcoin investieren? Dann registriere dich bei Coinbase und erhalte einen Bonus von 30 Euro in BTC.

Empfohlenes Video Melt-Up statt Crash? Warum Bitcoin jetzt steigen könnte