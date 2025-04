In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf NEAR Protocol (NEAR) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart befindet sich NEAR weiterhin in einem klaren Abwärtskanal. Allerdings mehren sich die ersten technischen Hinweise auf eine mögliche Erholung. So zeigt der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zunehmendes bullishes Momentum, das kurz vor dem Übergang in den positiven Bereich steht – ein Signal, das auf diesem höheren Zeitrahmen nicht zu unterschätzen ist.

Auch der RSI (Relative Strength Index) liefert ein konstruktives Bild. Trotz tieferer Tiefs im Kursverlauf bildet der RSI höhere Tiefs, was auf wachsendes Kaufinteresse hindeutet. Besonders relevant: Der RSI durchbricht derzeit die Signallinie – ein weiteres bullishes Indiz.

Ein echter Trendwechsel wäre jedoch erst dann zu erwarten, wenn NEAR den 50er EMA auf dem Tageschart nachhaltig überwindet und anschließend als Support bestätigt. Sollte Bitcoin hingegen erneut unter Druck geraten, könnte auch NEAR nochmals in Richtung der grünen Support-Zone zurückfallen. Laut Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) befindet sich in diesem Bereich eine signifikante Liquiditätsansammlung, was ihn zu einem wahrscheinlichen Ziel bei erneuter Schwäche macht.

Ein Rücklauf dorthin könnte allerdings konstruktiv verlaufen, indem er eine Bodenbildung in Form eines möglichen W-Patterns einleitet – ein klassisches Setup für eine darauffolgende Aufwärtsbewegung.

NEAR Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Konsolidierung über der 50er EMA im Fokus

Auch auf dem 4-Stunden-Chart ergibt sich ein differenziertes Bild. Sollte es NEAR nicht gelingen, den 50er EMA in dieser Zeiteinheit zügig zu überwinden und die darüberliegende Widerstandszone zu testen, ist ein erneuter Rücklauf zur unteren Support-Zone sehr wahrscheinlich. In diesem Zuge könnten gezielt Long-Positionen mit hohem Hebel abgeholt werden, nachdem in der vorherigen Bewegung bereits zahlreiche Shorts liquidiert wurden – wie auch die Liquidation Levels (links im nachfolgenden Chart) zeigen.

Der MACD signalisiert aktuell ein abnehmendes bullishes Momentum. Diese Entwicklung muss jedoch nicht negativ interpretiert werden. Vielmehr erlaubt sie dem Markt eine gesunde Korrektur und dem Indikator eine technische Abkühlung, bevor ein möglicher neuer Impuls startet.

Gelingt schließlich der Ausbruch über den lokalen Widerstand, könnte der Weg nach oben weitgehend frei sein – unterstützt durch die übergeordnete Struktur und ein verbessertes Momentum.

NEAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.