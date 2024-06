Die Europawahl ist vorbei. Das Parlament stellt sich neu zusammen. Was das Ergebnis für Krypto in der EU bedeutet und wie es mit MiCA weitergeht.

Was das Ergebnis für Krypto in Europa bedeutet

Was das Ergebnis für Krypto in Europa bedeutet

In diesem Artikel erfährst du: Was der Rechtsruck in Europa für den digitalen Euro bedeutet

Wie es mit MiCA weitergehen könnte

Welche Pro-Krypto-Abgeordneten es ins Parlament geschafft haben

Europa hat gewählt und damit die Karten in Brüssel neu gemischt. Das politische Gefüge hat sich im Vergleich zur letzten Wahl deutlich verändert. Doch welche Auswirkungen dürfte das Ergebnis auf den Krypto-Standort in Europa haben? Was bedeutet die Wahl für das Prestige-Projekt rund um den digitalen Euro und wie geht es regulatorisch mit Bitcoin und Co. weiter?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden