Das Interview wurde auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt.

BTC-ECHO: Glückwunsch zur BaFin-Lizenz. Es gilt als sehr schwierig und langwierig, eine solche Lizenz zu erhalten. Warum habt ihr euch als niederländischer Kryptobroker dazu entschieden, einen langen und steinigen Weg auf euch zu nehmen, um die Lizenz zu erhalten?

Bram Ceelen: Uns war bewusst, dass es ein zeitaufwändiger und schwieriger Prozess sein würde, dennoch haben wir die Entscheidung getroffen, die Lizenz zu beantragen. Die BaFin hat die Standards für Regulierung und Compliance in Europa auf das höchste Niveau gesetzt. Und wir sind verpflichtet, auf höchstem Niveau zu spielen. Das ist es, worum es bei Anycoin Direct geht, es bedeutet unser Engagement für ein sicheres Umfeld, in dem die Investitionen der Kunden mit größter Sorgfalt behandelt werden und die Transaktionen den strengen regulatorischen Standards entsprechen.

Und wie lange hat es insgesamt gedauert, diese zu erhalten?

Es war ein zweijähriger Lernprozess.

Was war dabei die größte Herausforderung für euch? Kannst du uns mehr zum Ablauf erzählen?

Eine der größten Herausforderungen war es, sich durch die komplexe Regulierungslandschaft zu navigieren und sicherzustellen, dass jeder Aspekt unserer Geschäftstätigkeit den strengen Standards der BaFin entspricht. Während der Beantragung unserer Lizenz haben bestimmte externe Faktoren den Kryptosektor verändert, und gemeinsam mit der BaFin haben wir gute Arbeit geleistet, um uns darauf einzustellen. Sich selbst an die höchsten Standards zu halten, während die Nachrichten von schlechten Akteuren dominiert werden, ist manchmal eine Herausforderung, aber die Belohnung für den Erhalt der Lizenz war umso größer.

Welche Rolle spielt die deutsche Kryptoverwahrlizenz im Rahmen der europäischen Regulierung, MiCA, die in diesem Jahr, in zwei Stufen, in Kraft tritt?

Der Erhalt der deutschen Krypto-Custody-Lizenz, die auf wegweisenden EU-Vorschriften basiert, spielt für uns eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Prozesse, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Umsetzung von MiCA. Mit dieser Lizenz muss sich Anycoin Direct an die Standards von MiCA anpassen, aber es gibt nur geringe Unterschiede.

Die Anpassung an das MiCA-Rahmenwerk bietet uns den Vorteil, dass wir uns nahtlos in die breitere EU-Regulierungslandschaft einfügen können. Diese Anpassung gewährleistet nicht nur die Einhaltung der Vorschriften, sondern bedeutet vor allem, dass sich unsere Kunden auf uns verlassen können, wenn es um ununterbrochene, konforme Börsen- und Verwahrungsdienstleistungen geht. Sie müssen nicht nach alternativen Plattformen suchen oder ihre Gelder transferieren, da die Kontinuität und Sicherheit ihrer Kryptotransaktionen mit Anycoin Direct gewährleistet ist.

Wie glaubst du, wird MiCA die Krypto-Landschaft in der EU verändern? Wird es zu mehr Dynamik und Wettbewerb führen?

MiCA wird die Kryptolandschaft in der EU durch die Einführung eines harmonisierten Rechtsrahmens auf ein neues Level heben. Das Vertrauen der Anleger wird gestärkt und die Branche erhält mehr Klarheit sowie Legitimität. Da die Einhaltung der Vorschriften vereinfacht wird, könnte MiCA neue Kunden oder andere Dienstleister anziehen und so die Akzeptanz und das Wachstum der Branche fördern. Wir glauben, dass der Übergang zu einem regulierten, transparenteren Markt das Gesamtwachstum und den Reifegrad des Kryptosektors in der EU fördern könnte.

Was ist neben Deutschland und eurem Heimatmarkt, den Niederlanden, der für euch wichtigste Absatzmarkt?

Bas Lamers: Wir sind offiziell bei der deutschen BaFin, der österreichischen FMA und der niederländischen DNB registriert, so dass diese drei Märkte für uns natürlich sehr wichtig sind. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nur auf diese drei Länder konzentrieren. Unsere Website ist in sechs verschiedenen Sprachen lokalisiert, und wir planen, in Zukunft weitere Sprachen hinzuzufügen, um unsere Plattform für jeden in Europa zugänglich zu machen.

Im Verhältnis zu manchem Wettbewerber wie beispielsweise einer Coinbase, seid ihr ein eher kleiner Player. Wie sieht eure Strategie aus, um gegen diese Player zu bestehen?

Bei Anycoin Direct ist jeder willkommen. Unser Fokus liegt auf möglichst einfachen Prozessen, die eine reibungslose Nutzererfahrung ermöglichen. Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, sind durchgängig transparent und bieten eine Erfahrung, bei der jeder innerhalb von Sekunden einen Coin kaufen kann. Außerdem setzen wir auf informative Inhalte und haben unterstützende Kundenbetreuer, die direkt über einen Live-Chat erreichbar sind. Keine Chatbots, sondern persönliche Betreuung und direkte Antworten. Dies, kombiniert mit unserer persönlichen Betreuung und Herangehensweise, unterscheidet uns von der Konkurrenz.

Seit Ende Oktober vergangenen Jahres ziehen die Kurse wieder kräftig an. Seht ihr dieses Interesse auch in gestiegenen Handelsvolumina bei euch?

Das liegt natürlich in der Natur des Kryptomarktes. Wenn die Preise kräftig steigen, geht auch das Handelsvolumen nach oben. Das war schon während der gesamten ETF-Saga zu beobachten und wird sich exponentiell verstärken, wenn der Bullenmarkt wirklich losgeht. Dieses Phänomen lässt sich auf dem gesamten Markt beobachten, von unserer Plattform bis zu Google Trends.

Wie optimistisch bist du für das Jahr 2024, dass wir stark steigende Kurse bei Bitcoin und Co. sehen werden? Was sind die für dich entscheidenden Einflussfaktoren?

Wir sind sehr optimistisch, was die Zukunft der Kryptowährung und das Jahr 2024 angeht. Es gibt eine ganze Reihe von Parametern, die den Sektor positiv beeinflussen könnten. Um nur einige zu nennen: Die Bitcoin-ETFs und aufkommende Altcoin-ETFs, sich verbessernde makroökonomische Faktoren, geopolitische Ereignisse und regulatorische Entwicklungen spielen alle eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer positiveren Marktstimmung und öffentlichen Wahrnehmung. Darüber hinaus glauben wir, dass 2024 mit dem bevorstehenden Bitcoin Halving ein wichtiger Meilenstein geschaffen wird, der für zusätzliche Impulse sorgt.