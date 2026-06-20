Morgan Stanley zündet Solana-Offensive: Kommt jetzt der SOL-Ausbruch?

Morgan Stanley will den günstigsten Solana ETF an den Markt bringen – inklusive Staking. Kann der SOL-Kurs jetzt profitieren?

Morgan Stanley treibt seine Pläne für Spot-ETFs auf Ethereum und Solana voran. Die US-Großbank hat bei der US-Börsenaufsicht SEC überarbeitete Registrierungsunterlagen für beide Fonds eingereicht. Es handelt sich bereits um die zweite Anpassung seit der ursprünglichen Antragstellung im Januar.

NEW: @MorganStanley just filed amendments for both their Ethereum and Solana ETFS. ethereum:native solana:So11111111111111111111111111111111111111112 pic.twitter.com/SxPiszp9RS — James Seyffart (@JSeyff) June 18, 2026

Aus den neuen Unterlagen geht hervor, dass Morgan Stanley für beide ETFs eine Gebühr von 0,14 Prozent erheben will. Sollte die SEC grünes Licht geben, wären die Produkte damit die günstigsten Spot-ETFs auf Ethereum und Solana in den USA. Zum Vergleich: Der Grayscale Mini Ethereum Trust verlangt derzeit 0,15 Prozent, Franklin Templetons Solana-ETF SOEZ 0,19 Prozent.

Ethereum profitiert – Solana auch?

Die Dokumente enthalten zudem weitere Details zur Fondsstruktur. Demnach soll ein Teil der gehaltenen Ethereum- und Solana-Bestände für Staking eingesetzt werden. Durch das Staking könnten die Fonds zusätzliche Erträge erzielen, ohne die direkte Marktposition in den jeweiligen Kryptowährungen aufzugeben.

Ethereum ist bereits um zwei Prozent gestiegen. Doch kann auch Solana davon profitieren? Das haben wir analysiert:

Solana-Kurs: Das bewegt SOL jetzt

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen einem Hoch von 72,46 USD und einem Tief von 69,48 USD (letzte 3–6 Kerzen). Aktuell schließt SOL bei 71,58 USD und liegt damit rund 3,33 USD über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (68,25 USD). Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 41.369.606.734 USD. Die kurzfristige Entwicklung zeigt eine deutliche Erholung gegenüber den Tiefen der Vorwoche.

Solana steigt wieder I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert über dem EMA‑20 von ca. 70,49 USD und bildet zuletzt höhere Hochs und höhere Tiefs, was kurzfristig bullishes Momentum signalisiert. Nahe Unterstützung sind 69,48 USD und 68,44 USD, Widerstände liegen bei 72,46 USD und 75,28 USD. Solange SOL oberhalb des EMA‑20 verbleibt, bleibt die technische Marktlage tendenziell bullish.

“Phase mit leicht erhöhter Unsicherheit”

Der RSI (14) liegt bei etwa 58,12 und signalisiert moderaten Aufwärtsdruck ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung des Aufwärtsmomentums, was die jüngste Kursaufnahme bestätigt.

Wer sich mit Solana und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase tun. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Die Breite der Bollinger‑Bänder beträgt aktuell rund 6,48 USD, was moderate, aber nicht extreme Schwankungen widerspiegelt. Der Markt befindet sich in einer stabilen Konsolidierungsphase mit leicht erhöhter Unsicherheit, da der Solana-Kurs nahe dem oberen Band notiert.

Solana-Prognose: Wie hoch SOL jetzt steigen kann

Bullishes Szenario: Ausbruch über 72,50 US-Dollar

Im bullischen Fall gelingt Solana der nachhaltige Sprung über den Widerstandsbereich bei 72,50 US-Dollar. Unterstützt durch einen RSI oberhalb von 60 und einen Schlusskurs über dem oberen Bollinger-Band könnte die Aufwärtsbewegung an Dynamik gewinnen. Als nächste Kursziele rücken der Bereich zwischen 75,28 und 76,09 US-Dollar sowie das Vorwochenhoch bei 73,82 US-Dollar in den Fokus. Zusätzliche Unterstützung liefert der EMA-20 bei 70,49 US-Dollar.

Neutrales Szenario: Konsolidierung zwischen 68,44 und 73 US-Dollar

Das wahrscheinlichste Szenario bleibt aktuell eine Seitwärtsbewegung. Der Kurs pendelt dabei zwischen der Unterstützung bei 68,44 US-Dollar und dem Widerstand bei 72,40 bis 73 US-Dollar. Der RSI bewegt sich in diesem Fall weiter in einer neutralen Spanne zwischen 50 und 60 Punkten. Gleichzeitig handelt der Kurs nahe des EMA-20 und innerhalb der Bollinger-Bänder. Solange keine klare Bewegung über den Widerstand oder unter die Unterstützung erfolgt, dürfte sich die Konsolidierung fortsetzen.

Bärisches Szenario: Rückfall unter 69 US-Dollar

Ein Bruch der Marke von 69 US-Dollar würde das Chartbild deutlich eintrüben. Fällt der RSI unter 50 Punkte und dreht der EMA-20 nach unten, könnten weitere Verkäufe folgen. In diesem Fall rückt zunächst die Unterstützung bei 68,44 US-Dollar in den Fokus. Gibt auch dieser Bereich nach, wäre ein Rücksetzer bis 66,00 US-Dollar denkbar. Das bearishe Szenario verliert erst wieder an Bedeutung, wenn Solana nachhaltig über 72,50 US-Dollar zurückkehrt.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.